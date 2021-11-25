直播预告：那些容易诱发口腔癌的习惯，你有吗？

相比较于肝癌、胃癌等而言，很多人对于口腔癌并不太了解。其实，口腔癌是发生在口腔的恶性肿瘤的总称，也是头颈部较常见的恶性肿瘤之一。那么，诱发口腔癌的原因有哪些，又有哪些预防措施可以让我们远离口腔癌呢？

11月25日10:00，北京大学口腔医院口腔颌面外科主任医师俞光岩，北京大学口腔医院口腔黏膜科主任医师刘宏伟将做客人民好医生客户端，给大家科普日常生活中有哪些诱发口腔癌的习惯，欢迎届时收看。

专家介绍

俞光岩，北京大学口腔医院口腔颌面外科教授、博士生导师。中华口腔医学会名誉会长。

刘宏伟，北京大学口腔医院口腔黏膜科主任医师、教授、博士研究生导师。中华口腔医学会副秘书长。

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