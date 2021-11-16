号称“脱糖减肥利器” 低糖电饭煲是黑科技还是智商税?

人民网北京11月16日电 （记者孙红丽）近期，一款声称“脱糖减肥利器”的电饭煲走红网络，吸引着一大批糖尿病患者、减肥人群以及追求低糖的健身人群。

然而电饭煲是怎么蒸出低糖饭的？吃了能降血糖吗？这到底是黑科技还是智商税？近日，江西省市场监管局通过官微提示，低糖电饭煲只是能减少米饭中部分糖分，但这与降血糖完全是两个概念，糖尿病患者切勿盲目肆意食用。另外，长期食用“低糖米饭”可能会导致B族维生素缺乏。

电饭煲真能蒸出低糖饭？

江西省市场监管局专家团队介绍，低糖电饭煲的原理非常简单：过滤掉部分淀粉，达到减糖的目的。淀粉是由葡萄糖组成的多糖高分子化合物，在人体内经消化分解成葡萄糖，可引起血糖升高。

市面上售卖的低糖电饭煲比普通电饭煲多了一层不锈钢多孔过滤内胆，也就是商家宣称的滤糖釜、糖分萃取器等，下方再增加集水容器。在大米蒸煮过程中，部分淀粉溶解在米汤中，过滤器随后过滤掉米汤，分离后的大米蒸成米饭。由此损失的这部分淀粉便是减少的糖分。因此，等量的一碗米饭，降糖电饭煲蒸出的确比普通电饭煲的热量少。

降低米饭含糖量就能降血糖？

江西省市场监管局专家团队的答案是：不可能。

江西省市场监管局专家团队表示，电饭煲只是能减少米饭中部分糖分，但这与降血糖完全是两个概念。低糖米饭仅减少了部分淀粉，并未改变其结构。一碗“低糖饭”下肚，血糖依旧会升高，糖尿病患者切勿盲目肆意食用。真正控制血糖还是得在保证营养均衡的前提下，限制量且多选择低GI的食物。

减糖米饭也不能肆意吃

江西省市场监管局专家团队还提醒，滤掉米汤，糖分减少，也带走了其他对人体有益的蛋白质、水溶性维生素如维生素B1族等。而人体所需的B族维生素大多来源于主食，长期食用“低糖米饭”可能会导致B族维生素缺乏。

同时，低糖电饭煲蒸出的米饭虽说是减少了部分淀粉和能量，但也就相当于少吃了一定量的普通米饭。切不能因为米饭是减了点糖的，就不加以节制地食用。减肥健身人群可以用小米、荞麦、燕麦等粗粮食物部分替代大米达到控糖目的。