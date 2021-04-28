直播预告：如何让你的血糖尽快达标？

糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病，长期存在的高血糖，会导致身体的各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。糖尿病已经成为仅次于癌症跟心脑血管疾病的一大病症，对我们的健康会造成巨大的伤害。

据最新的《中国成人糖尿病流行与控制现状》调查研究显示，中国18岁及以上成人糖尿病患病率已高达11.6%，几乎每10个成年人里就有一位糖尿病患者。

糖尿病患者高发原因是什么？哪些人是糖尿病的高危人群？糖尿病患者该如何监控血糖达标呢？

2021年5月9日（周日）15:00-16:00，广安门中医院内分泌科主任连凤梅将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就 “如何让你的血糖尽快达标？”的话题与您进行分享。

嘉宾简介

连凤梅，主任医师，医学博士

中国中医科学研究院广安门医院主任医师；中国中医科学院博士生导师；中国中医药研究促进会糖尿病专业委员会（第二届）主任委员；世界中医药学会联合会内分泌专业委员会第二届理事会副会长；中华医学会糖尿病分会中医药学组（筹备）副组长；中国健康管理协会糖尿病防治与管理专业委员会副主任委员；中华中医药学会方药量效研究分会的副主任委员。

获“突出贡献中青年专家”称号。

获茅以升北京青年科技奖、国家科技进步二等奖2项（排名第2，第3）、省部级一等奖6项、省部级二等奖3项。

擅长：用中药治疗糖尿病、糖尿病周围神经病变、糖尿病肾脏疾病、糖尿病视网膜病变、甲减、甲亢、甲状腺结节、桥本氏病、月经不调、更年期综合征、失眠、高血压、高脂血症、脂肪肝、便秘、肥胖、代谢综合征等。尤其擅于治疗患有多种疾病的复杂疾病。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：

人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。