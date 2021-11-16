校园疫情防控如何应对大考

从“上海旅行团夫妇”10月17日在西安确诊开始，本轮新冠肺炎疫情已持续了近一个月。截至11月13日24时，本轮疫情累计确诊本土病例1449例，波及全国21个省（区、市）。11月13日，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在国务院联防联控机制新闻发布会上指出，本轮疫情发生以来，陕西、内蒙古、甘肃、青海、宁夏、湖北、湖南、山东、江苏、浙江、贵州、重庆等省（区、市）的疫情基本都在一个潜伏期左右得到控制。目前，大连、黑河、成都、石家庄、上饶、瑞丽等重点地区仍有国务院联防联控机制派出的工作组指导疫情处置。

武汉暴发新冠肺炎疫情之后，我国已发生了30多起疫情。本轮疫情一大特点是多地发生了校园聚集性疫情。据不完全统计，本轮疫情已经在河北省辛集市小章小学、河南省荥阳市洞林水岸小学、新密市外国语学校、周口市扶沟县实验中学以及辽宁省大连市庄河市大学城发生了聚集性疫情。此外，还有甘肃天水卫校多名学生确诊，北京市清河四小和陈经纶中学分校东湖湾校区，内蒙古额济纳旗中学等也出现了确诊病例，校园防控工作成为本轮疫情的重点和难点。

大连庄河大学城：学生居寝隔离，物资充足没有恐慌

“大连新冠肺炎疫情近日发展较快，目前处于胶着期，市内个别乡镇和街道出现社区传播，病例主要集中在庄河市，没有扩散到大连市之外的地区。”联防联控发布会上，吴良有指出了当前大连疫情的现状。

11月4日，大连市开始出现本土确诊病例。3天后，疫情蔓延到庄河市大学城，当天有3名食堂员工确诊。11月10日，庄河市大学城开始有学生确诊病例，并逐渐增多。截至11月13日24时，4天的时间，庄河市大学城有63名大学生确诊。

11月14日上午，大连市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会介绍，大连市本次疫情呈现单位聚集性、家庭聚集性和学校聚集性等特点，病例主要集中在科强食品公司、海阔食品公司和庄河市大学城。

庄河市大学城现有东西两个校区，共有学生14662人，其中西校区10011人，东校区4651人，两个校区共有教职员工984人。截至11月14日8时，庄河大学城已累计闭环转运密接者及高风险人群3291人。大学城西校区现有学生7884人，分布在31栋2503间宿舍内封闭管理。11月13日第九轮核酸检测东西两个校区共检测样本14315份，结果全部为阴性。

大连市召开的新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通告，庄河市校方外派工作组54人会同庄河市应急处置专班共同维护学校供水、供电和供暖稳定运行，组织78名辅导员、3490名学生干部、4名专职心理辅导教师，会同大连市心理学会49名专家共同开展心理辅导，目前学生情绪总体稳定，校园运行秩序良好。

儿童感染后作为传染源管理起来难度大，易造成聚集性疫情

截至11月13日24时，河南省本轮新冠肺炎疫情累计确诊病例68例，分布于郑州和周口两市，其中郑州52例，周口16例。记者梳理这两市公布的流调信息发现，郑州有33名中小学生确诊，周口有10名中学生确诊，共计43名中小学生，超河南此轮疫情确诊病例数的一半。

11月6日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，儿童感染后作为传染源管理起来难度非常大，儿童在幼儿园、托儿所或者学校还有其他机构与人群接触密切，如果出现病例，也会造成聚集性疫情。

王华庆表示，过去认为儿童感染新冠肺炎比例比较低，但随着疫情全球流行尤其一些国家出现的持续传播，儿童感染率在不断上升。此外，过去认为儿童的病情相对较轻，现在随着新冠病毒持续传播，儿童感染率上升，儿童中的重症或者死亡病例时有发生。“国外有研究已经发现，目前（感染新冠肺炎）儿童的住院率超过了今年早期的10倍。”

本轮疫情大部分儿童病例相对症状较轻

截至11月13日24时，河北省辛集市本轮疫情共有本土确诊病例70例，其中29例是中小学生，平均年龄10.2岁。29例中小学确诊病例中，辛集市小章小学有15例、小辛庄学校7例，小辛庄中学1例、辛集市建华中学1例、辛集市世纪中学1例、杨家庄小学1例，另外3名学生确诊病例未公布所在学校。

11月13日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红说，针对儿童病例的特点，诊疗团队的治疗手段和药物剂量不同于成人，大部分儿童病例相对症状较轻，多数是轻型和普通型。

关于这些确诊儿童的诊疗工作，郭燕红进一步指出，一方面是对症支持，另外一方面是保证充足的休息以及营养配餐，特别注重对儿童的照顾和心理支持。对于一些有发热、咳嗽等症状的，一般优先选择中成药来改善孩子的症状。

对儿童的诊疗工作十分注重人文关怀，郭燕红说：“在整个治疗中，比如有一些同班的孩子，医院尽量把他们安排在一起；有的是家庭聚集性病例的，医院会建立家庭病房，给孩子最大程度的人文关怀。”

教育部：每个学校都要做好疫情防控应急预案

此轮疫情正逢冬季呼吸道疾病多发期，教育部防控办主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，如何多病共防是当前教育系统的一项重要任务，每个地方、每个学校都要做好疫情防控的应急预案，一旦学校涉疫，就要严格落实疫情防控的应急预案，做到应隔离的尽快隔离，也要防止校园疫情向社会其他方面关联。

王登峰说，中小学生的在线课程中还增加了指导学生如何在家度过隔离时期的内容，除了上好文化课之外，体育课、艺术课、劳动课等也要通过线上方式进行，“让孩子们在紧张的学习之余，还能像在校园一样，参加相关的体育、艺术和劳动活动”。

目前，我国3-11岁人群中，累计有8429.5万人接种了新冠疫苗，吴良有表示，将力争在12月底完成3-11岁人群新冠疫苗的全程接种工作。

王登峰指出，学校在配合做好新冠疫苗接种工作的同时，还要做好相关科普工作。“不仅要让所有的学生和家长都了解接种新冠疫苗的安全性和有效性，以及个人接种疫苗对学校、家庭和个人的保护作用；还要对儿童青少年进行心理辅导，减轻他们对接种疫苗的恐惧。”（记者 刘昶荣）