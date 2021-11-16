“‘双11’后遗症”：尾款人被商家和快递“将了一军”

11月15日，家住上海的陈女士还没能完全收到自己在11月1日00：30付尾款的一套共计32片的面膜。

“看直播下单，先在10月20日左右预付了50元订金，11月1日用跨店每200元减30元优惠政策付了尾款。11月2日就发货了，11月5日显示到了上海，之后物流就没了信息。”陈女士告诉记者，自己购买的这套面膜来自某化妆品品牌旗舰店，算下来面膜折扣价格大约为12元一片，原价约30元一片。

就在11月11日当天，她收到了自己反复催促的面膜——一个已经开口并且被压扁了的快递包，里头只有大约30片面膜，卖家承诺送的小样也都已经丢得七七八八了。

“快递直接把包裹往家门口一放，根本没有叫我当面签收。”这一天，陈女士把快递包裹及内里面膜拍了照片向卖家反馈，但卖家以“服务员太忙”为由拖延至今。

最近，像陈女士一样被“‘双11’后遗症”困扰的“尾款人”不在少数。他们乐滋滋地熬夜抢到了“便宜货”，却在迟迟收不到货的情况下，被当时促销的商家“将了一军”——亲，你可以申请退货、退款哦；亲，你可以拒收快递，然后申请补发，补发仓库备货4-5天，不支持指定快递公司哦。此外，还有消费者向中青报·中青网记者反映，双11购买的化妆品被分成了“小样包裹”和“正装包裹”两份，而平台显示的“已发货”数据，仅为率先发货的商品“小样”，“正装”产品却迟迟未到，又无法申请退款、退货。

记者注意到，除了被“慢递”坑，还有一些消费者被商家“品控”坑得不轻的。网友“二丫头”就在10月20日预售阶段通过某网红直播间以不到一半的价格购买了一套原价890元的面膜三件套礼盒，但近期收到货的她简直“快崩溃了”。三罐涂抹式面膜中的一罐，是一个空罐。但因为没有录制开箱视频等原因，“二丫头”无法维权，“我怎么证明这个面膜我拿到手时就是空罐？”

在这家化妆品品牌旗舰店下的评论区，多名消费者反映遭遇了类似的问题。一名消费者贴出的自己与客服的对话截图显示，客服表示，“目测产品不影响正常使用，为了您的购物体验，我为您在不退不换的情况下申请30元小额补偿”。实际上，所有购买该品牌面膜的消费者均花了439元，单瓶30毫升的面膜价格也要约146元。

此外，购买了洗衣凝珠的消费者发现，每一颗凝珠内的洗衣液含量减半了；说好实付满799元加赠14件小样的化妆品商家，突然告诉你“小样限量10万份”；买了价格高达数千元的面部精华后，原本应得到一款珍珠发夹，但发现“一排珍珠不见了”；主播推荐的高端口红，拿到手后发现明年1月就要过期了；某国货护肤品品牌虚假发货，有消费者买了精华露却收到了他家销量不佳的护手霜，还有的人干脆只拿到一个空盒子。

这两天，记者获悉，已有多个品牌商家在及时向消费者道歉，并承认错误，开通投诉建议专项通道。但是，不少消费者10月20日就付了定金、11月初开始等待的快递，仍未到来。（记者 王烨捷）