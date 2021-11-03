以法律和契约视角分类审视“秋衣冬收”

近年来，随着互联网电商快速发展，为争夺消费者市场，减少库存损耗，快速回笼资金，越来越多电商开启预售模式。尤其到了每年“双11”，这种模式更成为电商“攻城略地”的法宝之一。媒体近日调查发现，预售商品发货时间长、不退不换“霸王条款”、无货被退款、消耗买家期待值等，成为预售模式备受消费者诟病的几大问题。（11月2日《法治日报》）

对于商品预售模式，商家趋之若鹜，消费者却频频吐槽。无论是“春衣夏收”还是“秋衣冬收”，不仅让消费者错过了穿衣的时节，还拉低了消费者的购物体验。对于电商预售模式中的“秋衣冬收”以及连带问题，很多消费者可能感到备受煎熬，可能在等待中耗掉了期待，可能在情感上难以接受，但情感毕竟具有主观性，不能代替理性，要评判以及干预、整治“秋衣冬收”等问题，还得依托具有客观属性的法律和契约视角。

如果商家没有与消费者约定预售商品的交货时间，或约定的交货时间不清，那么依据有关法律规定，消费者可以随时要求商家履行发货义务，但应给商家必要的准备时间。如果商家与消费者约定了明确的交货时间却未如期交货，或者始终无货可供，商家就构成了违约，应该以继续发货或退款以及赔偿损失、支付违约金等方式承担违约责任。

商家的违约问题属于诚信问题，当在电商平台信用管理的范畴内，消费者可以向电商平台投诉商家违约，由电商平台在管理权限内要求、督促商家以合理方式承担违约责任，并在平台信誉系统中对失信商家进行记录扣分。消费者也可以向消协投诉，或向法院提起诉讼，通过调解途径或司法途径维权。

预售商品不退不换违背了商业惯例，加重了消费者的责任，涉嫌强制交易，侵犯了消费者的自主选择权、公平交易权等权利，对消费者不公平不合理，具备了违法格式合同即霸王条款的特征，消费者在维权过程中可以主张商家的单方行为无效。同时，预售商品不退不换也触碰了市场监管总局制定的《合同违法行为监督处理办法》设定的法律底线，具有违法属性，商家应承担必要的法律责任，消费者可向市场监管部门举报商家的违法行为。

如果商家压根就没有商品可以预售，却以预售的名义收取消费者的预付款，或者商家刻意以预售一些廉价商品为噱头，吸引消费者的关注和流量，却又无限拖延发货时间，逼消费者退款，从而实现预售式营销，就涉嫌虚假宣传和欺诈，甚至涉嫌诈骗犯罪。对此，市场监管、公安等部门应该联合电商平台予以整治，依法问责违法商家，让违法商家付出必要的代价。

如果商家在预售协议中明确了比较长的交货时间，明确了在无货或相关合法合理情况下可以退款，消费者也接受了协议，那么即便消费者遭遇“秋衣冬收”，只要交货时间在约定时间范围内，或遭遇商家退款但符合约定的情形，就属于正常的契约行为，消费者应该尊重契约。如果消费者接受不了“秋衣冬收”或者商家退款，应该在与商家达成预售协议时擦亮眼睛，看清协议的关键条款，不选择那些交货时间长或含有退款条款的预售行为，而是选择符合自己需求的预售商家。

对商品预售中的“秋衣冬收”等问题，只有依法依契约分类分析，分类处置，才能实现精准监管、精准规范、精准维权，才能促进商品预售模式的健康发展，为消费者营造诚信、公平、放心的预售消费环境。