福建莆田：中医药成抗疫亮点

图为莆田学院附属医院中药房，医生抓药煎制中药汤剂。

9月29日，国务院联防联控机制综合组福建工作组最后一批专家和医务工作者撤离福建莆田。

从9月17日起，莆田市再无社区传播病例，新增病例均为管控人群中检测发现，有效遏制了疫情溢出省外风险。截至目前，该市均为低风险区。“莆田疫情防控取得阶段性胜利。实践证明，新冠肺炎防治中通过中西医密切协作，临床医治效果显著。”临行前，专家组成员、中国中医科学院西苑医院重症医学科、急诊科主任杨志旭说。

一人一方、一人一策

9月11日，杨志旭来到莆田指导疫情防控工作。在抗疫定点医疗救治医院莆田学院附属医院隔离病房里，杨志旭每天坚持进病区查看病人病情，除了把脉还要仔细观察患者的舌象，记录在案。身穿厚厚防护服的他，经常从9楼病区爬到14楼病区，每次查房后都要到下午两三点。

“来，把舌头伸出来我看下。”进入病区的杨志旭主任总是亲切、平和地咨询患者病情变化，查看患者舌苔、脉象，最后不忘对患者进行心理疏导，让患者身心全面康复。

莆田疫情发生以来，经过中医辨证治疗，轻症患者见效快，重症患者治疗周期缩短，中医治疗颇受患者信赖。“中医药灵活性大，会根据每个患者的症状特点进行针对性治疗。”杨志旭说，结合莆田当地气候，他拟订了适合莆田疫情的中药协定方，并结合中医“三因制宜”，随时调整用药，一人一方、一人一策。

杨志旭说，中医药在新冠肺炎患者救治方面大有可为，看到每天都有患者治愈出院，所有辛苦都值了。

中医药早介入早治疗

在本次疫情防控救治工作中，来自福建中医药大学附属人民医院、附属第二人民医院、附属第三人民医院和福州市中医院等医疗机构的20余名专家组成福建中医抗疫援莆医疗队，于9月11日、16日分两批进驻莆田抗疫定点救治医院隔离病房一线作战。

经过中医辨证治疗，轻症患者见效快，重症患者治疗周期缩短，发挥了中医药在新冠肺炎的预防、治疗、康复等方面积极作用，为莆田抗疫取得阶段性胜利做出了重要贡献。

同时，莆田学院附属医院康复医学科、中西医结合科依托陈金雄名医工作室和陈志斌名医工作室，对中医药早介入、早治疗做出明确部署，及时建立中医药应对机制，配合国家级、省级中医专家进入隔离病房收治新冠患者，积极探索中西医结合救治办法，取得明显成效。

一袋一袋赶制中药汤剂

在此次疫情中，莆田市中医医院承担全市隔离点（仙游县除外）、救治医院、各指挥部的中药预防方的煎煮、调剂、配送等工作。9月19日—10月9日，共配送315849袋中药预防方。

接到中药预防方供应任务后，莆田市中医医院煎药房内18台高压煎药机不断冒着热气，赶制了一袋又一袋的中药汤剂。1台高压煎药机每天最多可煎制约360袋中药汤剂，按照早、晚服用的频次，可每日满足180人的用药需求。

该中药汤剂处方由生黄芪、芦根、金银花、藿香等中药煎制而成，具有宣肺化湿、清热解毒、调整体质、增强免疫力等功效，对一线的防疫人员、在酒店隔离的密切接触者，具有预防抗病毒的作用。

一包包暖心的中药，是一份份防护，更是一份份关爱，为一线工作人员和隔离观察者带去安心与温暖的同时，为新冠肺炎的预防再增设一道屏障，也为坚决打赢疫情防控阻击战增添了信心。