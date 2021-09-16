福建莆田：对儿童隔离者安排家人同住

新华社福州9月15日电（记者邰晓安、王成）记者从15日举行的福建省莆田市疫情防控工作新闻发布会上了解到，为缓解儿童隔离者的紧张情绪，根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》要求，莆田市对本次疫情密切接触者中14岁以下的儿童在做好个人防护和保持人际距离的情况下，安排与一名家人同居住一室。

莆田市仙游县疫情前线防控指挥部隔离转运组副组长吴兰芳表示，儿童突然转换生活环境，难免会有不适应和不习惯。莆田市在相关隔离点建立楼层微信群等线上渠道，由一同隔离的老师们线上安抚，给小孩做心理疏导，同时提供新冠肺炎防护健康宣教知识，积极开展线上打卡跳绳、眼保健操等活动。

吴兰芳介绍，为做好儿童隔离者的物资供应保障，相关隔离点还建立楼长制，对每层楼的物资需求予以保障，给有需要的儿童提供牛奶等营养品及去痱子药品。下一步，当地将购买一批符合适龄儿童的益智玩具、图书、棋牌和零食提供给儿童隔离者。

根据发布会通报，自9月10日至9月14日24时，莆田市累计报告确诊病例99例，无症状感染者5例。在99例确诊病例中，普通型40例，轻型59例。