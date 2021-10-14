蒙牛卢敏放：从保护自然中寻找发展机遇

“人类来自自然、自然养育着人类。我们只有团结在可持续发展的理念下，‘以自然之道、养万物之生’，才有可能建成高效、包容、有韧性、可持续的粮食体系，从根本上解决饥饿问题。”10月13日下午，蒙牛集团总裁、国际乳品联合会董事卢敏放在《联合国生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）第一阶段高级别会议上表示。

目前，畜牧业碳排放量约占全球总排放量的近15％。而在畜牧业中，61%的排放来自养牛。百年来，人类对提升奶产量的急切追求，对生物多样性也带来许多负面影响，让整个行业的可持续发展面临巨大挑战。

在卢敏放看来，一方面是要不断扩大产量，一方面是持续累加的环境压力。这对看似“无解”的矛盾，并非不可调和。实际上，中国乳业在生态与经济协调发展方面已经做出了许多有益探索。比如，蒙牛旗下圣牧高科在内蒙古乌兰布和沙漠实施治沙工程，种植9000万株各类作物，形成200平方公里的绿洲。在绿洲上建设了草场、牧场，构建了闭环有机生态循环体。如今，圣牧高科已经入选联合国《企业碳中和路径图》。

“与此同时，中国乳业还在饲料优化、牧草本地培育、减用兽药、牛粪资源化等方面进行持续的研究和实践，在生物合成等前沿领域进行积极探索。在不断减少碳足迹的同时，持续改善动物福利、优化生物多样性，实现奶产量提升，让乳业惠及更多人群。”卢敏放表示。

卢敏放指出，乳业是国际化程度极高的行业，解决发展难题离不开全球合作。近年来，蒙牛持续与联合国粮食及 农业组织等机构密切合作，加入“乳业净零之路”倡议。今年，还进入了世界可持续发展工商理事会（WBCSD）的“商业自然联盟”，与各国企业携手探索生态保护和经济发展的双赢之道。

卢敏放在会上呼吁：“作为一家乳品企业，蒙牛有责任去生产更多、更有营养的产品，满足更多人的需求。从今天开始，让我们凝心聚力、相向而行，共同推进负责任的生产与消费；让我们从保护自然中寻找发展机遇，加强合作、携手奋进，为人类和地球开创更有希望的明天。”（记者 杨秀峰）