胸痛时！这五个“要命”错误最容易犯

生活中，如果发生胸痛、胸闷等症状你会怎么做？是第一时间到医院就诊，还是忍忍看，或者自以为是“胃病”，自己服用点止痛药，看能不能“挺过去”？殊不知，耽搁几个小时再去医院，会丧失最佳救治机会。

而这种情况，在医生平常接诊过程中并不少见。部分患者甚至因为就诊延迟，而发生猝死等严重情况，让人痛心不已。今天，医生就来跟大家分享下，突发胸痛时最不该犯的五个错误。

案例回放：

最近心脏中心接诊了一名急性心梗患者，来医院时距离他发病已经过去了四个多小时。

头一天晚上这个患者跟朋友一起喝酒，大概喝了半斤高度白酒，晚10点左右回家就感觉胸闷胸痛，持续不能缓解。且这位患者大汗淋漓，是那种冷汗，全身湿冷，不到一分钟即出现头发类似水洗了一样。胸部也类似有大石头压迫感，难以喘息。

此时，他还没有意识到，这是急性心肌梗死的典型表现。其实这位患者从前就有过胸痛胸闷症状，但是比较轻，几分钟就缓解，没有重视。患者以为这次和平时一样，休息一会儿就能好；又觉得10点多了，大半夜的不想麻烦别人，就没和家里人说。

就这样，时间又过了两个小时，他的症状没有任何缓解，依然是胸闷、气不够喘，持续出冷汗。这时候已经晚上12点多，他实在坚持不住才叫醒老伴，并给孩子打电话，等孩子到了又过去半个小时。

凌晨1点，孩子开车把父亲送到镇医院就诊。接诊医生通过检查考虑急性心肌梗死，随后拨打120急救转运到我们心脏中心。经急诊绿色通道，医生对患者进行冠脉造影检查发现，患者最重要的冠状动脉血管——前降支自近段完全闭塞。最终，通过紧急开通治疗，患者症状得以即刻缓解，转危为安。

说到这里，来考考大家，从这位患者的发病到就诊的整个过程中，你能不能发现他有什么做得不对的地方？

现在揭晓答案，看看你答对了几个。这位患者一共犯了五个错误：

第一，酗酒

高度白酒，喝半斤，对于本来就不健康的心脏打击巨大；患者平时就有心绞痛症状，说明患者心脏血管存在严重狭窄病变。酗酒的情况下，心肌耗氧量增加，血压波动大，交感兴奋等容易导致心脏血管斑块破裂，继而血栓形成，阻塞血管，引发心梗。

第二，平时有症状没去就诊，没跟医师沟通

患者平时有胸闷、胸痛症状，多在晨起、早餐后出现，与快步行走、爬楼、情绪激动有关。且休息3-5分钟，症状会消失，之后正常活动不受影响，这是心绞痛非常典型的表现，一直没重视。

这一方面体现出患者对心绞痛知识的缺乏。另一方面是对自己身体健康过度自信，认为自己“身体棒”，平时“感冒、发烧”都很少，怎么可能会有冠心病？殊不知，“感冒、发烧”并不是冠心病的危险因素，更不是冠心病的症状表现。而只要有“高血压病、糖尿病、血脂异常、肥胖、吸烟”等危险因素的存在，那么“冠心病”就有可能找上你。

第三，出现胸闷、胸痛却选择忍着，没能做到“小题大做”

有时候，胸痛是会致命的，比如急性心梗、主动脉夹层、肺动脉栓塞、张力性气胸等疾病均有致命危险。所以，一旦出现胸痛，一定要第一时间就诊，让医生帮助你判断胸痛原因，“早诊断、早治疗、早获益”。

第四，开私家车就诊，没有第一时间拨打120

这在当前急诊接诊胸痛患者人群中比较常见。有统计数据显示，有约30%的心梗患者选择自行开车前往医院就诊。而这一选择，有时候容易出现追悔莫及的情况。因为，一旦路上出现严重事件，比如室速室颤、没有专业的电除颤设备、专业的救护人员，那就有可能致命。

而120医护人员不但可以及时对典型心梗作出诊断和早期处置，还可以将抢救时间、空间前移，为后续抢救创造条件，同时，还可以第一时间将患者送至有救治能力的医院进一步救治。

第五，首次就诊的医院为当地镇医院

镇医院是我们三级诊疗服务的基层，是重要的基层防治力量。但是，像急危重症在当地医院是不具备完全救治能力的。急性心肌梗死，主要救治目标是快速开通闭塞的冠状动脉血管，恢复心肌供血，大多数基层社区、乡镇医疗单位不具备开通闭塞血管的客观条件，容易出现因开通血管延迟，从而带来的不良预后。

因此，有了严重胸痛等情况，建议首诊还是到三甲医院。

文/王彦富（北京胸科医院）