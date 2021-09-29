伊利金领冠举办“开启超级配方时代”发布会

9月26日，伊利金领冠举办了以“开启超级配方时代”为主题的发布会。现场，金领冠宣布了与顶尖学术机构联合构建乳业研究生态圈，与中国科学院大连化学物理研究所和中国农业大学建立联合研究机构，并与北京大学合作开展金领冠的临床实验。会上分享了最新科研成果，引发了广泛关注。

伊利金领冠顺利召开“开启超级配方时代”发布会

何为“超级配方”？作为关乎宝宝健康成长的“营养命脉”，伊利金领冠认为，婴配粉行业在奶粉配方开发上，需要不断加大科研投入，同时，应该在技术和安全许可的范围内，尽可能全面添加宝宝所需的营养成分，最大程度地还原营养成分之间的内在联系，从而实现健康效益最大化。

伊利集团副总裁刘春喜致辞

在此次发布会上，伊利金领冠官宣了打造乳业研究生态圈计划，继续深化与北京大学、清华大学等权威高校在营养健康方面的合作，同时，与中国科学院大连化学物理研究所、中国农业大学两大研究机构强强联合，进一步打造了国内乳品行业中覆盖广，规格高，研究成果丰硕，产业应用落地完善的乳业研究生态圈。在研究成果方面，伊利母婴营养研究院院长司徒文佑现场介绍，金领冠与中国科学院大连化学物理研究所合作，打造乳品研究联合实验室。在营养健康探索方面，伊利金领冠与中国农业大学合作，成立了由院士领衔的营养健康联合研究中心。未来，将依托该中心研究实力，投入资源，开展广泛合作，并逐步建成营养健康研发平台，通过升级产品研发，赋能创新突破。

构建乳业研究生态圈这个创想，伊利金领冠已经布局多年。早在2003年，伊利就启动了中国母乳研究项目。同时，伊利金领冠还持续整合世界科研资源推动配方升级——目前伊利已在荷兰建立欧洲创新中心，在新西兰建立大洋洲创新中心，并依托“两大中心”区位优势，与英国剑桥大学、瑞士苏黎世联邦理工学院、荷兰瓦赫宁根大学以及荷兰格罗宁根大学、奈梅亨大学、新西兰农业科学院等众多顶尖机构均有合作落地。

伊利金领冠有机塞纳牧预告全新升级

金领冠为直播间的爸爸妈妈们预告了金领冠有机塞纳牧的全新升级。伊利金领冠方面表示，在不断的科研积累下，未来将继续整合更多的科研力量，深耕母乳研究，以专利加码，加速推动成果落地转化，为中国宝宝带来更好的营养守护。