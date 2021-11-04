这些卒中信号是大脑最后的呼救

10月29日是世界卒中日，提醒大家“警惕卒中症状，尽早识别救治”。越早发现脑卒中的征兆，并获得医疗救治，就越能节省宝贵的时间，拯救生命。脑卒中也就是我们俗称的中风，如今，它已成为全球致残的主要原因，也是死亡的第二大原因。脑卒中看似突如其来，但却是有迹可循的。今天，北京市疾控中心的专家就来跟大家聊一聊，卒中发生前的几个早期征兆。

脑供血中断六秒即可丧失意识

脑是维持个人的独特性和能动性最重要的器官之一。数以亿计且不可再生的脑细胞分工协作，完成脑的各种功能。血管承载富含氧气和营养物质的血液为脑细胞提供源源不断的“燃料”，维持脑的正常运作。

据了解，脑的能量来源主要依赖于糖的有氧代谢。正常成人的脑重量大约是1500克，占总体重的2%至3%，而脑组织的耗氧量要占到全身耗氧量的20%至30%。但是，由于几乎没有能量储备，脑也是一个十分脆弱的器官。脑组织对缺血、缺氧造成的损害十分敏感。全脑组织的供血完全中断6秒就可以出现意识丧失，中断5分钟后最易受损的特定神经元就会出现不可逆的损伤。

当供应脑的血管堵塞或者破裂时，血供中断，导致脑细胞损伤或死亡，进而引发各种功能障碍。这就是我们常说的脑卒中，也称为脑血管意外。

每4个成人中就有1个会中招

每年，有超过1300万人发生脑卒中，约550万人将因此而死亡。对于幸存的脑卒中患者，在今后的生活中仍然可能面临巨大的挑战，比如身体的残疾、行动和语言的障碍、思维和感觉的改变、失去工作和收入等等问题。

脑卒中这么可怕，它离我们每个人又有多远，我们是否有必要担心？事实上，脑卒中可能发生在任何人、任何时间、任何地点。在全球范围内，每4个25岁以上的成年人中，就有1个人在其一生中会发生脑卒中。

如果您有以下这些习惯或问题，那么发生脑卒中的可能性就会升高：高血压、吸烟、糖尿病、心脏病、血脂异常、大量饮酒、缺乏体力活动、颈动脉狭窄等。除此之外，随着年龄的增长，脑卒中的发生风险也会增加。

所以，脑卒中离我们并不远，每个人都应该重视。

这些征兆提示大脑“危”了

脑卒中带来的短期或长期危害，取决于受损害的部位和获得救治的时间。所以，当一个人发生脑卒中时，时间就是生命，每一秒都至关重要。

大部分脑卒中患者，在脑卒中发生前，会因脑部瞬间缺血而表现出一些早期征兆。对于这些征兆的警惕和识别，是脑卒中患者及早获得救治的关键。因此，了解这些征兆十分必要。

脑卒中的最常见症状为脸部、手臂或腿部突然感到无力，通常是身体一侧。常见的早期征兆包括突然出现的：

面部 脸部表情僵硬、麻木，一侧口角歪斜，单眼或双眼出现视物困难。

肢体 肢体出现无力或麻木，无法顺利举起单侧或双侧手臂，走路困难，失去平衡或协调能力，原因不明的跌倒。

语言 口齿不清，说话或理解困难。

其他表现 如眩晕、耳鸣、恶心呕吐，无原因的剧烈、持续性头痛，昏厥或失去知觉等。

如果出现了上述现象，应立即就医或拨打120，获得及时救治。以缺血性脑卒中为例，溶栓治疗时间窗一般在3至6小时以内，越早越好。（记者 李洁）