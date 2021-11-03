疫情防控有力度，人文关怀有温度

打赢疫情防控阻击战，从快、从严、从紧的防控力度与更细、更实、更多的人文关怀温度相辅相成缺一不可。只有以最快的速度、最严格的措施、最果断的行动坚决阻断病毒传播渠道，才能确保人民群众生命安全和身体健康。只有高度重视并认真解决公众的急难愁盼问题，才能继续赢得公众对疫情防控工作的理解和支持，确保首都抗疫铜墙铁壁拥有牢固不破的根基。

近日，部分市民反映被限制进京管控措施“误伤”，影响了行程安排。11月2日，北京市政府新闻办在市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，对由此给市民群众造成的不便和影响深表歉意，建议市民通过线上线下渠道了解或反映问题。收到申诉信息后，有关部门会立即启动申诉复核机制，逐人开展数据核查核验，存在异常情况的，将于48小时内向申诉人反馈结果。（相关报道见A4版）

10月中旬以来，国内多地相继发生疫情，北京陆续出现外地关联本地确诊病例和家庭聚集疫情，防控形势严峻复杂。北京始终保持高度警惕，坚持从严从紧防控策略，落实好“四早”要求，毫不松劲抓好各项防控工作。首都严格进京管理联防联控协调机制对首都防控措施作出调整和加强，适时出台包括最大限度减少出京活动、继续坚持涉疫地区人员限制进返京政策、所有进京人员严格查验“北京健康宝”等七项措施，是为了更加科学精准有效防控疫情所采取的必要之举。

针对部分市民反映被限制进京管控措施“误伤”影响行程安排的问题，就其中的“14天内曾到访有1例及以上本土新冠病毒感染者的县所属地级市其他县人员”“虽未出京，但因曾途经京内涉疫地区导致‘北京健康宝’显示‘弹窗’的”等具体情况，有关方面分别给出了处理办法及操作程序。有关方面及时回应社会关切，持续优化进京管控措施，提升管控精准度，完善畅通救济渠道，更好地兼顾首都防疫安全和市民出行便利，必将对进一步形成全民同心抗疫合力发挥重要作用。

近两年的抗疫实践告诉我们，打赢疫情防控阻击战，从快、从严、从紧的防控力度与更细、更实、更多的人文关怀温度相辅相成缺一不可。只有严防死守，以最快的速度、最严格的措施、最果断的行动，坚决阻断病毒传播渠道，严防疫情扩散蔓延，才能确保人民群众生命安全和身体健康。只有密切关注、高度重视并认真解决疫情防控过程中公众的急难愁盼问题，才能继续赢得公众对疫情防控工作的理解和支持，确保首都抗疫铜墙铁壁拥有牢固不破的根基。

有关方面针对进返京人员被“误伤”致歉并完善相关救济渠道，是加大疫情防控力度同时注重提升人文关怀温度的生动写照。在此轮疫情重中之重的北京昌平区，与第一时间摸排管控重点区域进京人员数万人、核酸检测10余万人、启用医学观察隔离点20多个等相呼应的，是4名留观人员过生日，工作人员精心制作的长寿面，是特意准备中医穴位操、八段锦、太极拳等养生保健视频，是数百辆专车随时待命，专门送孕妇等特殊隔离人员去医院就诊。与近5000名机关工作人员、医生、警察，1000余名志愿者“三班倒”进行卡口封控、核酸检测、心理咨询、物资保障等工作相呼应的，是冬夜到来时及时配发数百顶棉帐篷、数千件棉大衣、数百台取暖器……

又如，在确诊两例涉及校园新冠肺炎病例的北京朝阳区，在快速深入开展流调和核酸检测工作，严格落实居家观察、健康监测等防控措施，组织专门力量对学校、体育场、临时接种点等开展全面环境消杀的同时，医学隔离点专门安排了儿科医生和心理医生，加强对隔离人员的人文关怀和心理疏导。相关学校指定专人每日收集、报告学生健康状况，任课教师分组负责学生，做好心理辅导，学校同时启动线上教学安排，让学生停课不停学，等等。

当前，疫情防控仍处于“外防输入，内防反弹”的关键时期，科学防控、精准防控力度不减，情暖人心、共克时艰温度不降，我们一定能凝聚起众志成城的强大力量，坚决打赢这一轮疫情防控阻击战。