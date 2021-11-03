App适老化改造 老年人有五大需求

【现实挑战】很多老年人没有享受到数字技术带来的便利，在使用过程中遇到了各种阻碍

【应对策略】为期一年的互联网应用适老化及无障碍改造专项行动进入尾声，老年人对主流App的改造相对满意

不能熟练使用智能手机，扫码犯了难；线上挂号、打车，这些对年轻人来说驾轻就熟的操作，对于老年人来说却是一道“数字鸿沟”。近日，《移动互联网应用（App）适老化改造调研报告》发布，大字体、减少广告、简化操作、大图标、人工客服，是目前中老年人对主流App适老化改造最大的五个需求。

为期一年

App适老化改造进入尾声

第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口已达2.64亿人，占总人口的18.7%。未来五年之内，这一数字将突破3亿，我国将从轻度老龄化进入中度老龄化阶段。

报告显示，目前，中老年人群触网数量在快速增加，截至2021年6月，40至49岁网民占比为18.7%，在所有年龄段群体中占比位列第2位；中老年群体网民规模增速最快。50岁及以上网民占比为28.0%，较2020年6月增长5.2个百分点。换言之，中老年人群移动互联网使用率超20%，他们作为移动互联网价值洼地，仍有很大的空间待发掘。

不过，在智能化和老龄化交织的过程中，还有很多老年人没有享受到数字技术带来的便利，在使用过程中遇到了各种阻碍。基于此，工业和信息化部印发《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》，并列出App适老化改造名单，自2021年1月起，在全国范围内组织开展为期一年的互联网应用适老化及无障碍改造专项行动。如今行动即将进入尾声，这也是《移动互联网应用（App）适老化改造调研报告》发布的背景。

中老年“专属”App改造

尚待提升

《报告》对中老年群体的触网场景进行调研，显示社交通讯、新闻资讯、生活购物娱乐等三类移动互联网应用（App）是50至70后中老年使用频率最高的App。其中，微信、今日头条、抖音等三种App成为了50至70后中老年使用频率最高的App。这同时也意味着中老年群体对于社交通讯、娱乐资讯有强烈的需求，主流App的适老化改造刻不容缓。

《报告》撰写方还向中老年群体发放了满意度调查问卷，结果显示，支付宝、微信、滴滴出行、12306、百度等10个App因字体和图标得到放大、功能简明、过滤广告，语音识别、安全系数高，而成为中老年人相对满意的主流App。

按照这些App为标准对照，同时参考接受调研的中老年人群感受，一些被认为有相当数量中老年用户的App，反而收到更多来自银发族的抱怨。“我们可以明显感受到，相当数量主流App的适老化改造，有很大的提升空间。”参与此次调研活动的北京大妈有话说新媒体平台创始人边长勇对媒体表示。

尽管如此，《报告》仍认为，这次适老化改造具有相当大的积极意义，这是主流App首次较大规模关照中老年人群。报告认为，相信随着中老年人群触网数量的增多及互联网使用水平的提升，相比年轻人更加有钱有闲的中老年用户的价值将被更多互联网公司注意到，主流App适老化改造的态度更加积极。

App改造

应在功能上精细化调整

《报告》显示，最让中老年人上网过程中感到为难的六个问题是，出行需要（健康码、行程码）、医院挂号、银行业务办理、购买车票（机票、火车票）、扫码支付、线上缴费等。

同时，大字体、减少广告、简化操作、大图标、人工客服，是目前北京中老年人对主流App适老化改造最大的五个需求。此外，界面简单、无障碍功能、方言识别能力、读屏兼容和加配字幕成为目前北京中老年人呼声最高的智能化指标需求。

“调大字体、调大声音的App改造只是对老人需求的表层理解，真正帮助老人跨越数字鸿沟则需要关注老人的深层次的心理需求。”《报告》认为，互联网从业者在改造App时，要先洞悉老年用户需求，注重功能上的精细化调整。唯有此，老年人才不会对新技术望而生畏，真正帮助老人跨越“数字鸿沟”。同时，建议应该把大字模式、人工语音、视频指导、取消广告推送以及一键呼入作为未来中老年人App适老化改造的主要方向。

“对于中老年人群的触网前景，我们的判断是非常乐观的，尤其是随着六零世代人群的退休，他们中相当多的人接触过PC互联网，届时中老年人群的价值将被充分认识与挖掘。”边长勇如此表示。