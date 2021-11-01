广东消委会调查300个APP 几乎都默认收集用户应用列表

人民网北京11月1日电 （记者乔业琼）为掌握目前常用手机APP对个人信息的收集情况，日前，广东省消委会开展“常见类型App非必要个人信息收集情况调查活动”。考虑到App版本更新速度较快，近日广东省消委会又进行了调查体察“回头看”，通过对消费者使用最多的15个常用App类型中下载量排名前20的App共计300个样本进行体察发现，在体验人员拒绝授权收集非必要个人信息后，均能正常使用其基本功能。但几乎所有体验的App均未以弹出方式申请授权就默认读取用户手机应用列表，仅在隐私政策中提及可能收集手机安装应用列表信息。

本次调查为网络问卷＋体验式调查。具体结果如下：

消费者普遍对个人信息的收集使用缺乏安全感。在问卷调查中，有72%的受访者会查看隐私政策；在App提示需要授权读取或使用个人信息时，82%的受访者会根据必要性来判断是否授权。

但在安装使用App过程中，消费者仍然觉得缺乏安全感。问卷调查结果显示，有76%的受访者认为其使用的App有过度收集个人信息；有74%的受访者认为在使用App过程中被泄漏个人信息；有45%的受访者表示在发现个人信息被泄漏时，为了能正常使用App，只能选择无视。

隐私政策不规范、默认读取用户手机应用列表问题明显。一些App在隐私政策规范性方面存在的问题有：隐私政策显示位置隐秘，有2款App的隐私政策没有在显著位置展示，其中1款App近期已修正；默认勾选同意授权，1款App存在默认勾选需要获取权限的内容，但近期已修正，未再发现此类问题；收集信息内容超出范围，1款App的隐私政策中，未清楚告知用户需要读取的手机权限内容或收集的个人信息明细，近期调查发现该App补充了服务协议，但其中将电子邮箱作为必要个人信息进行收集，超出餐饮外卖类的必要个人信息收集范围。

另外，300款App在体验人员拒绝授权收集非必要个人信息后，均能正常使用其基本功能。但调查中同时发现，几乎所有体验的App均未以弹出方式申请授权就默认读取用户手机应用列表，仅在隐私政策中提及可能收集手机安装应用列表信息。而应用列表是必要个人信息以外的信息，App读取用户手机应用列表，其目的可能是对用户进行精准画像，进而推送广告。问卷调查反映，82%的受访者遇到在某一个App搜索过的内容，会在另一个App中被推荐。

App广告多且关闭难对消费者造成困扰。App对非必要个人信息的收集一定程度上导致广告推送的增加。70%的受访者认为，App收集非必要个人信息的目的是用于分析用户的使用习惯，精准推送广告。消费者反映，在使用App过程中遇到的广告问题主要有：广告页面的“跳过/关闭”按钮不显眼（占69%），开屏时间过长（占59%），广告伪装成提示页面而造成误点（占57%），无法关闭广告（占55%）。

在体验式调查中，广东消委会发现，不少App存在广告方面的问题：1款App的“跳过/关闭”按钮不是跟广告同时出现，而是隔1-2秒才弹出按钮；1款App广告页面不设置关闭按钮，目前已修正；7款App内的广告页面带有伪装成分，诱导消费者点击，而近期“回头看”调查发现，其中仍有2款App存在广告诱导的问题，表现为广告页面中显示带有关闭叉号的提示，点击后会跳转下载其他App界面或自动下载其他App。此外，体察人员还发现大部分App在启动时都会出现3-5秒的开屏广告，详情汇总如下：

据了解，为保护消费者个人信息安全，广东省消委会于今年上半年，针对转卖消费者个人信息等违法行为提起了四宗公益诉讼，目前，法院判决胜诉三宗，还在审理一宗。