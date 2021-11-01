国家卫健委：10月31日新增新冠肺炎确诊病例92例 本土病例59例

10月31日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例92例。其中境外输入病例33例（上海9例，浙江8例，云南4例，福建3例，山东3例，四川3例，内蒙古1例，广西1例，重庆1例），含12例由无症状感染者转为确诊病例（浙江8例，四川2例，福建1例，广西1例）；本土病例59例（黑龙江27例，其中黑河市25例、哈尔滨市2例；甘肃10例，其中兰州市5例、天水市5例；河北9例，其中石家庄市7例、保定市2例；内蒙古6例，其中阿拉善盟5例、锡林郭勒盟1例；宁夏3例，均在银川市；浙江1例，在杭州市；江西1例，在九江市；山东1例，在日照市；青海1例，在西宁市），含3例由无症状感染者转为确诊病例（均在河北）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例37例，解除医学观察的密切接触者3717人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例386例（无重症病例），现有疑似病例5例。累计确诊病例9637例，累计治愈出院病例9251例，无死亡病例。

截至10月31日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例869例（其中重症病例33例），累计治愈出院病例91738例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例97243例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者1255691人，尚在医学观察的密切接触者41548人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者24例，其中境外输入17例，本土7例（江西4例，均在上饶市；云南3例，均在德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例15例（境外输入12例）；当日解除医学观察10例（境外输入9例）；尚在医学观察的无症状感染者398例（境外输入351例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28835例。其中，香港特别行政区12346例（出院12034例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院73例），台湾地区16412例（出院13742例，死亡847例）。