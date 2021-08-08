郑州本土感染者累计123例 现8次检测才显阳性病例

中新社郑州8月7日电(记者 李贵刚)记者7日晚间从郑州市新冠肺炎疫情防控领导小组新闻发布会上获悉，郑州市已累计报告本土感染者123例，且首次出现了8次核酸检测才显阳性的高隐蔽性确诊病例。

本场新闻发布会通报的数据显示，截至8月7日18时，郑州市累计报告本土确诊病例40例、无症状感染者83例。

而一天前，郑州市的确诊病例为18例。关于确诊病例人数的倍增，官方通报称，有2例新增的本土确诊病例和20例无症状感染者转确诊。

其中，此次新报告1例确诊病例为郑州市第六人民医院医生，该病例共进行8次核酸检测，前7次检测结果均为阴性，8月6日检测结果为阳性，7日报告为确诊病例。

“这一病例充分说明，德尔塔变异病毒具有高传染性、高隐蔽性和初始症状不典型等特点。”郑州市政府副秘书长李慧芳在发布会上介绍说，“这对我们检测、发现、报告提出了更高要求，有必要多轮次压茬推进核酸检测，尽快实现病毒感染者周期性见底清零。”

通报称，自7月30日发现首例阳性病例后，郑州于7月31日至8月6日连续组织开展了逾千万人的两轮全员核酸检测。8日起将开启第三轮全员核酸检测。

除了出现高传染性、高隐蔽性，郑州本轮疫情还发现了多起家庭聚集性感染，对阻断病毒传播带来极为不利的影响。

据通报，官方从已公布的119个确诊病例和无症状感染者活动轨迹分析中发现，病例1号和2号，病例5号和6号，病例81号和82号，都是一家两人，特别是病例94、95、96、97号是一家4口人，均属于一人感染、全家“中招”。

郑州市疫情防控领导小组社会管控部常务副部长张琳琳介绍，目前在发现的所有确诊病例中，都存在着曾参与人员聚集活动、曾经在密闭不透风空间内停留的共同特点。她建议公众优先选择骑行、步行、自驾“点对点”出行。

按照应隔尽隔、应隔快隔要求，郑州市目前已隔离人员6882人。(完)