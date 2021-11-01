国家药监局：严厉打击儿童化妆品非法添加等违法行为

人民网北京11月1日电 （记者孙红丽）婴幼儿和儿童皮肤具有与成人不同的生理特点，他们皮肤细滑娇嫩，免疫功能尚不成熟，对外来物质更加敏感，容易受到损害，因此，对儿童化妆品有更严格的监管要求和技术标准。

据国家药监局官网消息，全国儿童化妆品专项检查工作总结暨化妆品典型案件查办经验交流电视电话会议近日在京召开。会议要求，严厉打击非法添加等违法行为，加强儿童化妆品全生命周期监管。

国家药监局党组成员、副局长颜江瑛指出，国家药监局党组高度重视儿童化妆品监管工作，强化儿童化妆品监管、保护儿童安全用妆是国家药监局党史学习教育“我为群众办实事”的重点工作。

颜江瑛指出，儿童化妆品专项检查有力打击了儿童化妆品领域违法行为并形成了强力震慑，对儿童化妆品产业监管现状进行了全面“体检”，有力锤炼了全国化妆品监管队伍。专项检查也是儿童化妆品监管方面极具说服力的立法实践，开启儿童化妆品从严监管的新时代。

颜江瑛深入分析了儿童化妆品监管工作面临的多重挑战，并对进一步加强儿童化妆品监管工作提出要求：

一要加强《儿童化妆品监督管理规定》宣贯，保障新规贯彻执行。一方面，要加大对基层监管人员、化妆品生产经营者及其从业人员的培训，另一方面，也要加强面向公众的儿童化妆品科普宣传，从消费源头减少风险发生。

二要坚持问题导向，严厉打击非法添加等违法行为。要继续开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动等，对严重违法者依法严惩重处，并加强化妆品监管相关技术研究。

三要破解难题，加强儿童化妆品全生命周期监管。从严把关儿童化妆品注册备案管理，加强监督抽检靶向性和核查处置工作，加强检查与稽查、刑事侦查的融合，逐步实现检查工作新模式的制度化、规范化。

四要强化作风，努力践行“为民监管”的初心和使命。强化化妆品监管队伍综合素质，全面提升监管能力，努力锻造一支忠诚、干净、担当的化妆品监管队伍，为保障儿童安全用妆、促进化妆品产业高质量发展作出新的更大贡献。

据悉，为加强网络销售化妆品监督管理，严厉打击利用网络销售违法化妆品行为，国家药监局自2021年10月至2022年10月，在全国范围内组织开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动。其中，在清理整治存在质量安全风险的化妆品工作中，要求重点关注儿童化妆品、祛斑美白类化妆品等。