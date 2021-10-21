国家药监局：尊荣染膏-自然黑等82批次化妆品不合格

人民网北京10月21日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，在2021年国家化妆品监督抽检工作中，经福建省食品药品质量检验研究院等单位检验，标示为广州市赐美生物科技有限公司生产的尊荣染膏-自然黑等82批次化妆品不合格。产品标签上标示的化妆品注册人、备案人、受托生产企业否认生产过上述产品。

依据《化妆品监督管理条例》，国家药监局责成广东省药品监督管理局对上述产品标示的化妆品注册人、备案人、受托生产企业是否实际生产、经营上述产品作进一步调查；各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录情况，对违法产品进行追根溯源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

记者注意到，在此次关于82批次不合格化妆品的通告（2021年第81号）中，不合格项目主要为标签标识、禁用原料和苯基甲基吡唑啉酮。

国家药监局官网资料显示，苯基甲基吡唑啉酮是化妆品准用染发剂之一，其在染发产品中的最大使用量为：0.25%（苯基甲基吡唑啉酮含量占染发剂与氧化剂质量之和的比例）。此次被通告的部分不合格染发类产品被检出超限量使用苯基甲基吡唑啉酮，这些产品中苯基甲基吡唑啉酮含量集中在0.3%-1.1%之间。

据悉，多数氧化型染发剂组分都有一定的致敏性。尤其当染发剂被超限量添加，引起过敏反应的概率就会显著增大，严重时头皮及周围皮肤或手部会产生红斑、水肿，继而出现丘疹、水疱伴有大量渗液等，周围皮肤亦可累及，明显感觉瘙痒。如消费者出现类似症状，应立即清洗，并避免再次接触此种染发产品，如果症状严重或未缓解，应及时到医院就诊。