《儿童化妆品监督管理规定》发布 祛斑美白、烫发等原料禁用

人民网北京10月9日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，为规范儿童化妆品生产经营活动，加强儿童化妆品监督管理，保障儿童使用化妆品安全，国家药监局近日发布《儿童化妆品监督管理规定》（以下简称《规定》）。其中，《规定》明确，儿童化妆品配方设计应当遵循安全优先原则、功效必需原则、配方极简原则，不允许使用以祛斑美白、祛痘、脱毛、除臭、去屑、防脱发、染发、烫发等为目的的原料。

《规定》还明确，儿童化妆品配方设计应当选用有长期安全使用历史的化妆品原料，不得使用尚处于监测期的新原料，不允许使用基因技术、纳米技术等新技术制备的原料。儿童化妆品应当从原料的安全、稳定、功能、配伍等方面，结合儿童生理特点，评估所用原料的科学性和必要性，特别是香料香精、着色剂、防腐剂及表面活性剂等原料。

根据《规定》，儿童化妆品是指适用于年龄在12岁以下（含12岁）儿童，具有清洁、保湿、爽身、防晒等功效的化妆品。

《规定》要求，化妆品生产经营者应当建立并执行进货查验记录等制度，确保儿童化妆品可追溯；儿童化妆品应当以“注意”或者“警告”作为引导语，在销售包装可视面标注“应当在成人监护下使用”等警示用语；儿童化妆品应当通过安全评估和必要的毒理学试验进行产品安全性评价。

另外，化妆品注册人、备案人、受托生产企业应当采取措施避免儿童化妆品性状、气味、外观形态等与食品、药品等产品相混淆，防止误食、误用。

国家药监局表示，除标签的要求以外，其他关于儿童化妆品的规定自2022年1月1日起施行。自2022年5月1日起，申请注册或者进行备案的儿童化妆品，必须按照《规定》进行标签标识；此前申请注册或者进行备案的儿童化妆品，未按照《规定》进行标签标识的，化妆品注册人、备案人应当在2023年5月1日前完成产品标签的更新，使其符合《规定》。