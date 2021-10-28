“一院多区”医院管理系列研讨会湖南站召开

“‘一院多区’建设要结合医院发展实际情况和当地整体规划，避免无序扩张。”近日，在国家卫生健康委医政医管局指导下，由人民网·人民健康主办，强生医疗公益支持的“一院多区”医院管理系列研讨会·湖南站在长沙召开，与会专家围绕“一院多区”建设进行了深入交流和探讨。

会上，国家卫生健康委医政医管局医疗机构处处长胡瑞荣表示，公立医院在控制单体规模基础上，可根据政策引导，适度、规范发展分院区，避免摊薄优质医疗资源。希望新院区在政策指导下，迅速成长并产生良好的社会效益。

“优质公立医院分院区建设，不仅要按照区域医疗资源的配置，还要根据政府宏观政策、资源配置等角度合理规划建设。”湖南省肿瘤医院院长肖亚洲表示，“一院多区”建设要方便群众就医，满足患者需求。一方面牵头医院要科学布局，另一方面要符合城市规划布局，满足多元化发展需要。

该如何建设“一院多区”？常德市第一人民医院党委副书记、院长邓志明认为，“一院多区”有两种形式，分别是兼并形式和“院中院”形式。兼并形式是指多家医院兼并成为“一院多区”，“院中院”是指医院根据不同的功能定位发展多院区，例如，综合医院牵头建设专科医院。其中，兼并形式的“一院多区”由于不同医院发展水平不同，无法在短时间内实现同质化管理。

中南大学湘雅三医院副院长朱利勇介绍，中南大学湘雅三医院在“一院多区”发展方面也做了内部讨论，建议如果是小规模发展尽量功能互补，把优势学科集中在一起发展。如果是规模发展，要把强势学科放到新园区，发展成专科医院。在“一院多区”建设过程中，人才是优质医疗资源落到实处的根本，要加强人才队伍建设。

“‘一院多区’总体上利大于弊，但要结合当地实际，结合各地区发展情况，谨慎而突出地做。”南华大学附属第一医院副院长赵兴斌表示，“一院多区”建设要避免一哄而上，造成国家资产大量流失。“一院多区”建设过程中绩效考核要紧跟政策，打通不同院区双向转诊、分级诊疗等方面的考核，进一步提升医患满意度。

据悉，为助力公立医院高质量发展，早在2020年8月，人民网·人民健康就在国家卫生健康委医政医管局指导支持下设置公立医院高质量发展研究中心，重点围绕公立医院政策宣导、学科建设、管理能力、党建创新等方面开展工作。国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》后，人民网·人民健康陆续启动相关线上线下活动，本次 “一院多区”医院管理系列研讨会·湖南站”是其系列活动之一。