王人颢：医院高质量发展 人才学科和文化建设至关重要

近日，徐州医科大学附属医院（以下简称徐医附院）党委书记王人颢做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目。他表示，推进公立医院高质量发展，要抓实人才学科和医院文化建设；同时，要积极探索加强党的建设，以价值观引领医院高质量发展的现代医院管理体系建设。

王人颢表示，面对“高速度”带来的发展“不平衡”和“不充分”等问题，徐医附院制定了高质量转型发展的新战略，即“1234”高质量转型发展理念。“总体来讲就是围绕一个中心，实施两大战略，狠抓三项工程，实现四个回归。即建设具有国际视野的现代化区域医学中心，围绕这一中心建设，扎实推动人才学科战略和文化铸院战略，全面提升医疗技术、服务质量和管理水平，实现回归初心、回归本职、回归传统、回归梦想。”

王人颢表示，实现医院高质量发展，人才学科建设和医院文化建设战略至关重要。“没有一流的人才、没有一流的学科，那就谈不上一流的医院。而医院文化是医院高质量发展的灵魂和内在动力。”王人颢认为，医院文化内涵十分丰富，贯穿医院服务和医院管理等方方面面。医院文化是医院核心竞争力的重要体现，医院实现高质量发展应该有高质量的医院文化。

王人颢表示，医院要坚持“人民至上、生命至上”原则，把人民的生命安全和身体健康放在第一位。王人颢认为，党委领导下的院长负责制的实施，最关键的一条就是要把党的路线方针政策在医院不折不扣地贯彻落实。

“让医生做到有知识、有能力；有温度、有情怀；有尊严、有价值。医院正着力培育和塑造医学人文精神，打造有温度的医院，提供有关怀的医疗，培养有文化的医生。”王人颢表示，价值观引领是推动医院高质量发展的内核动力，要把医院发展目标和全院干部职工的成长目标有机融合一起来，形成共同的价值追求，让干部职工有获得感、幸福感、安全感，真正把干部职工的积极性调动起来，全心全意地为广大病患服务。