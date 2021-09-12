中国研究型医院建设指南发布

9月11日，《中国研究型医院建设指南》《研究型医院评价指标体系》《研究型学科评价指标体系》《研究型人才（医师）评价指标体系》（以下简称《研究型医院建设指南及其评价指标体系》）在北京发布。

《研究型医院建设指南及其评价指标体系》由中国研究型医院学会牵头，上海交通大学医院管理研究院、上海交通大学附属医院、天坛医院、宣武医院、解放军海军军医大学及其附属医院和解放军空军军医大学及其附属医院等单位参与调研，经过多次组织研究型医院建设理论研究专家、知名医院管理专家和临床医学专家研究论证，在认真总结我国研究型医院理论研究与实践经验、充分吸纳研究型医院建设调研成果和全国研究型医院示范建设经验基础上起草制定。旨在给中国研究型医院建设提供可遵循可参考的规范指导，推动研究型医院理论创新和实践发展，增强研究型医院创新转化能力和核心竞争力，使其为全面建设健康中国何促进卫生健康事业发展做出更大贡献。

研究型医院作为医院建设新模式、医学发展新动能，在我国经过17年的探索，取得了越来越多专家的认同支持，得到了越来越多医院的积极响应，越来越多省市政府将其纳入到医疗卫生发展规划中，研究型医院呈现前景广阔的发展态势。而更大范围、更加规范、更高质量地推进研究型医院建设发展，制定一套符合实际、操作性强、有引领性的《研究型医院建设指南及其评价指标体系》作为遵循和参考，就显得必要而紧迫。

《中国研究型医院建设指南》对研究型医院建设原则、职能任务、战略定位、组织管理、临床诊疗、创新转化、学科建设、人才培养、创新转化、学科建设、平台支撑、激励机制和文化建设等方面提出了总体要求，《研究型医院评价指标体系》《研究型学科评价指标体系》《研究型人才（医师）评价指标体系》则从医院、学科、人才三个层面提出了具体评价标准。四个文件构成了系统完整的研究型医院建设发展指导体系。中国研究型医院学会将据此更好推动中国研究型医院理论与实践研究，促进全国各地研究型医院转型升级、提质增效，并根据推广应用情况适时修改完善。