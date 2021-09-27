“带状疱疹疾病科普及皮肤病义诊全国行项目启动会”在京举办

9月26日，“中老年健康科普行动——带状疱疹疾病科普及皮肤病义诊全国行项目启动会”在北京举办。该项目由中国民族卫生协会联合中国老年大学协会等单位共同发起，旨在推动中老年人群对皮肤科常见疾病带状疱疹的科学认识和知识普及，做到疾病的早预防、早诊断和早治疗，从而减少带状疱疹疾病对中老年人群的危害，提高老年人群生活质量并促进健康老龄化。

启动会现场（受访者供图）

在此次启动会上，北京大学第一医院教授、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任李若瑜带来专业的带状疱疹疾病科普讲座。据李若瑜介绍，带状疱疹俗称“缠腰龙”“蛇缠腰”“生蛇”等，是一种由水痘-带状疱疹病毒（VZV）引起的感染性皮肤病，常伴有神经痛，多为阵发性，也可为持续性，并在身体单侧出现带状分布的皮疹。

“50岁以上为带状疱疹易发人群。”李若瑜表示，即使身体健康，超过99%的50岁及以上成人曾感染过水痘-带状疱疹病毒。大约1/3的人在一生中会因病毒的再激活而患病。

“在带状疱疹患者中，约9%-34%会发生带状疱疹后神经痛，疼痛评级可达7级以上，属于重度疼痛，严重影响患者生活质量。”中国老年学和老年医学学会青年委员会主任委员谢立黎介绍。

李若瑜介绍，带状疱疹的急性期疼痛如灼烧、电击、刀刺般，甚至更甚于类风湿关节炎、慢性癌痛。“接种疫苗是预防带状疱疹的有效手段。”她强调。

中国民族卫生协会会长吴英萍表示：“希望‘带状疱疹疾病科普及皮肤病义诊全国行项目’能起到抛砖引玉的作用，为中老年人群建立‘早认识，早预防，早健康’的疾病预防观念，认识到带状疱疹疾病可以通过疫苗进行预防，进而降低中老年人带状疱疹发生率，助力健康中国早日实现。”

“带状疱疹及并发症带状疱疹后神经痛严重影响患者的生活质量与情绪，而老年人的疾病负担，往往也牵动着家庭和社会的发展。”葛兰素史克处方药和疫苗中国总经理齐欣在会上谈到，去年，带状疱疹疫苗已在中国上市，这对维护中老年人健康功能和提高中老年人健康水平具有极为重要意义。

“我们应该理性冷静地对待老龄化，采取稳健的措施，化解老龄化的矛盾。”原卫生部部长高强在致辞中表示，一方面我们应该加强科普行动，使老年人能够接受健康科普知识，掌握预防疾病的有效措施，更好地维护自己的健康。另一方面，老年人应该做自己的健康第一责任人，把维护健康的主动权牢牢把握在自己的手中。

“维护老年人的健康，需要政府、社会、公众齐心协力。”国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长毛群安表示，中老年人群健康是全民健康发展的重要保障之一。积极为中老年人群营造有利于健康的生活环境和社会支持，系统维护中老年人群健康功能成为当下重要的思考与行动方向。此次项目开启，不只是为中老年人群常见病的诊疗提供了健康指导，更是希望能通过这样的形式为中老年人群传播健康正确的专业知识与生活理念，进而提高中老年人群健康生活质量，促进全民健康发展。

中国老年大学协会常务副会长刁海峰表示，联合中国民族卫生协会共同主办“中老年健康科普行动——带状疱疹疾病科普及皮肤病义诊全国行项目”，目的是积极应对人口老龄化趋势，更好的推动老年教育事业全面协调可持续发展，通过健康科普的形式，拓展中老年人群学习领域，从自身出发提升健康理念，增强自我保健意识和能力，更好的维护身心健康，实现健康快乐的老年生活。在我国人口老龄化不断加深的背景之下，只有做到“早认识，早预防，早健康”，才能更好地实现中老年人群的美好生活，这对促进健康老龄化和积极老龄化具有重要的意义。