“蛇缠腰”痛极无解？ 这两招管用！

有句俗语是：“蛇盘疮、缠腰龙，爬满一圈要人命。”说的就是带状疱疹发作时的剧痛。

中国医师协会皮肤科分会常委兼自身免疫学专业委员会副主委、广东省医师协会皮肤科分会主委、中山大学孙逸仙纪念医院皮肤科郭庆教授表示，带状疱疹是可防可治的，可以通过接种带状疱疹疫苗来预防带状疱疹的发生，而预防带状疱疹后神经痛，则需要尽早、足量、足疗程抗病毒治疗及联合治疗。

带状疱疹病毒会潜伏

50岁以上人群易“中招”

郭庆表示，人体初次感染水痘-带状疱疹病毒(VZV) 可引起水痘，当水痘痊愈后，病毒会继续潜伏在人体脊髓后根神经节或颅神经节内。当人体免疫力下降时，水痘-带状疱疹病毒(VZV)经再次活跃引起带状疱疹的发生，主要表现为沿周围神经分布、成簇的疱疹，常伴剧烈的神经病理性疼痛。

带状疱疹好发于50岁以上，出现免疫抑制如艾滋病毒（HIV）感染、肿瘤、风湿免疫性疾病如系统性红斑狼疮等或免疫缺陷的人群。据统计，带状疱疹后神经痛的发生率随年龄增加而升高：60岁及以上患者中约65%会发生神经痛；70岁及以上患者神经痛发生率高达75%。其中，30%~50%患者疼痛持续超过1年，甚至10年或更长。

皮肤虽愈合

剧痛仍持续

带状疱疹到底有多痛呢？

郭庆介绍，它会导致受累神经元发生炎症、出血，甚至坏死，表现为神经元功能紊乱、异位放电、外周及中枢敏化，导致疼痛发生。疼痛多为自发性刀割样、电击样、烧灼样疼痛，即使羽毛划过皮肤都会诱发剧烈疼痛。

郭庆表示，带状疱疹引发的神经痛达到十级痛感，是医学界目前最常用疼痛等级NRS数字分级法（主观分级法）中最高的一级。持续的剧烈疼痛严重影响生活，45%的患者表现为焦虑、抑郁等。

除了疼痛，带状疱疹还可能引发重要脏器的严重并发症，甚至有猝死风险。让医生头疼、患者叫苦连天的是，即使皮肤愈合，剧烈的神经痛依然会持续。有些患者痛到无法忍受才来就医，那么此时的治疗可谓是亡羊补牢，为时已晚！因此，郭庆提醒，预防带状疱疹后神经痛的发生、发展是关键！

72小时内抗病毒治疗

可有效减少神经痛

如何减少带状疱疹后遗神经痛的发生呢？郭庆介绍，要注意两点：

1.尽早、足量、足疗程抗病毒治疗及联合治疗：研究表明，在带状疱疹发生的72小时内接受规范的抗病毒治疗可以有效减少神经痛的发生。此外，抗病毒药物的选择、剂量、疗程同样会影响疾病的发展，为了减少带状疱疹神经痛的发生率建议患者尽早就医。其他常用的药物包括：钙离子通道调节剂、三环类抗抑郁药、阿片类药物及5%利多卡因贴剂等。

2.接种带状疱疹疫苗：疫苗可增强细胞免疫来预防带状疱疹的发生，可有效降低50岁及以上人群带状疱疹的发生风险。目前，广州有多个社区卫生服务中心可接种带状疱疹疫苗，市民朋友可以通过官方途径预约接种。