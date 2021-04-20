专家：要坚持预防先行 建议老年人接种3种疫苗

为有效助力“老年健康促进行动”，推进健康老龄化，引导中老年人群树立“早认识，早预防，早健康”意识，助力健康中国建设，近日，“健康中国 预防先行”2021人民健康社区中老年健康促进系列活动在广州越秀区举办。活动上，多位专家表示，中老年人应注重疾病预防，通过接种疫苗等方式，降低疾病发生率，维护自身健康。

提高老年人疫苗接种意识 建议老年人接种3种疫苗

广州市越秀区卫生健康局社区卫生与老龄健康科科长陈鑫表示，越秀区老年人口较多，区里把中老年人群健康作为重点，为他们提供个性化、全程的健康服务。广州市越秀区农林街社区卫生服务中心主任马兴标认为，疾病预防是健康管理过程中至关重要的一环，只要大家都重视预防，管理好自身健康，就会实现每个人的健康。

健康中国，预防先行。如何做好预防？广州市越秀区疾病预防控制中心副主任赖志胜表示，疫苗接种是预防疾病和控制传染性疾病最经济、最有效手段。通过接种疫苗做到一级预防，不仅能降低疾病发病率，远期来看还能节省治疗费用。

“当前，老年人对疫苗接种意愿还不是很强烈。”赖志胜呼吁，要提高老年人疫苗接种的意识，综合考虑疫苗接种带来的效益比，接种疫苗不仅能预防疾病发生，还能减少后期疾病诊疗费用，家庭护理费用等。接种预防传染性疫苗，不仅个人能降低患病几率，还能阻断传播，建立群体免疫为社会做贡献。常规推荐老年人接种的疫苗有肺炎球菌疫苗，带状疱疹疫苗以及流感疫苗。

赖志胜介绍，为了方便中老年人接种疫苗，越秀区采取了多种举措：一是扩大成人接种门诊数量，越秀区建立至少五间以上成人接种门诊。二是每个街道的社区卫生服务中心提供电话预约、到场预约或网上小程序预约等多种预约方式，方便居民接种。

季节更替时要防范带状疱疹 接种疫苗是最有效方法之一

季节变化时，容易发生各种疾病，特别是体质弱的老年人必须特别注意预防疾病。“以带状疱疹为例，季节更替时是带状疱疹发病风险较高的时候。”广州市皮肤病防治所党委书记、广州医科大学皮肤病研究所副所长朱慧兰表示，带状疱疹是由长期潜伏在脊髓后根神经节或颅神经节内的水痘-带状疱疹病毒经再激活引起的感染性皮肤病。发病时，神经支配区域部位出现红斑，继而出现带状排列单侧分布的聚集性水疱，疼痛可在发病前或伴随皮损出现，老年患者较重。

“50岁以上或免疫力低下的人是带状疱疹发病的重点人群。”朱慧兰表示，老年人群是带状疱疹的高发人群，从既往的研究来看，感染这一病毒后可以得到一定的免疫保护性，但这并不意味着，发病之后就不再复发。临床上观察到，部分患者感染痊愈后复发，故要预防带状疱疹，接种疫苗是目前最有效的方法。

赖志胜也赞成通过疫苗接种预防带状疱疹的方法。他表示，基础疾病不是疫苗接种的禁忌症，疫苗接种禁忌症要按照疫苗说明书和疫苗接种医生专业评估后，才能确定是否适合接种。

除了带状疱疹可以通过接种疫苗来预防外，目前新冠疫苗接种工作正在全国范围内如火如荼开展。有基础病的老年人能否接种新冠疫苗？赖志胜表示，如果基础疾病控制较好，血压、血糖稳定，建议进行新冠疫苗接种。如果病情不稳定，身体处于不舒服的状态，建议等病情稳定恢复后再接种。接种点医生会对每一位受种人员开展评估，给出是否适宜接种的医学建议。

本次活动由人民网·人民健康主办，广州市越秀区农林街社区卫生服务中心承办。