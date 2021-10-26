血压忽高忽低 不能全怪药物

有5年高血压病史的张阿姨在服用抗高血压药过程中发现，以前服用疗效较好的药物效果慢慢“变差”了，血压开始变得不稳定。那么，吃了几年的抗高血压药为什么会“失效”呢？

实际上，疗效“变差”不能怪在药物身上，因为根据临床观察，有以下几个方面会造成患者血压难以得到有效控制。

疾病变化 有些患者在刚开始服用某种抗高血压药时效果很好，于是没有经常对病情进行监测，且没有定期进行相关体检。高血压疾病不是一成不变的，有的患者随着时间的推移，动脉粥样硬化加重。加上他们或缺乏良好的生活习惯，或过于劳累，或高血压可能累及靶器官，这并不是抗高血压药本身的问题,而是疾病变化影响了药物的疗效。

如有些高血压患者从过去的单纯高血压发展到合并糖尿病等，这样就应考虑联合用药来保护靶器官，减少并发症。又如动脉粥样硬化程度加重，原有的治疗方案不能很好地控制变化了的病情，那就需要医务人员和患者一道，摸索出一个新的、适合病情的治疗方案，控制血压。

用药不合理 有些患者没能坚持服药，服服停停，或是频繁更换药物品种。如果没能遵医嘱正确服药，势必会影响抗高血压药疗效。而频繁更换抗高血压药品种，也会影响疗效，因为有的抗高血压药服用时间越久，降压效果越好。如缬沙坦等血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂的降压作用，是通过阻断受体结合位点起效的，服药后1年作用较6个月强，6个月较3个月强。

因此，当服药有效时，不必频繁更换品种。

气候因素 不少患者都有这样的体会：同样固定一套治疗方案，在天气热的时候血压趋于正常，甚至偏低，而在天气寒冷的时候，外周血管收缩，血压升高。这时，继续用同一方案可能效果就未必理想，需要增加药品的剂量、服药频次或品种。面对抗高血压药“变差”，有些病人会因为病情迁延不愈而乱投医，还有的偏信秘方、偏方，其实这样的做法是有害无益的。

当血压控制不理想时，患者千万不要急躁，要相信医生，将情况反映给医生，以便医生针对具体情况作出相应处理，改善治疗效果。患者不要私自更换药品，或突然停止服用医生推荐的药物，也不要擅自加大药物剂量，因为这样的做法不但会影响疗效，还有可能增加药物不良反应。

当就诊的医生仍然不能解决问题时，可选择上一级医院心内科或高血压专科就诊，并带上病例和药品外包装，让医生了解既往病史及正在使用的药品，这样可以让新接诊的医生了解过去的治疗情况。

当然，对血压“顽固不化”的情况，患者自己也应“自我检查”，查查是否存在遗传因素，生活方式、职业是否存在问题。

文/邬时民