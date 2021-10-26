中国儿童发展纲要新增“儿童与安全”内容

张贤达作（新华社发）

目前，意外伤害已经代替疾病成为儿童致死的第一位因素。其中，道路交通伤害是我国1—14岁儿童的第二位伤害死因，是15—19岁青少年第一位伤害死因；每年约有2.2万名0—17岁未成年人因道路交通事故致死、致伤。

今年9月27日，《中国儿童发展纲要（2021—2030）》（简称“新儿纲”）正式公布，其中新增“儿童与安全”领域，并将“推广使用儿童安全座椅、安全头盔，儿童出行安全得到有效保障”作为该领域的主要目标之一。

北京青少年法律援助与研究中心近日举办“保护儿童远离道路交通伤害”线上研讨会，多位儿童安全领域专家表示，新儿纲将推广使用儿童安全座椅纳入主要目标，对更好保障儿童出行安全具有重大意义。

“相关研究和国内外实践均表明，儿童安全问题是可防可控的。”参与新儿纲制定的国务院妇女儿童工作委员会办公室儿童工作处副处长曾国强介绍，新儿纲在“预防和控制儿童道路交通伤害”策略下明确了多个具体措施：完善交通安全立法，提高儿童看护人看护能力，培养儿童养成良好交通行为习惯，推广使用儿童安全座椅、安全头盔和儿童步行及骑乘非机动车反光标识，完善儿童道路安全防护用品标准，加强生产和销售监管等，可操作性很强。

中国疾病预防控制中心慢病中心伤害防控与心理健康室主任段蕾蕾介绍，相比新儿纲中的其他目标，儿童安全座椅相关目标尤其明确具体，也更凸显其重要性。

“在交通事故中，如果儿童乘客能够正确使用与他们年龄身高相符的安全座椅，能够起到很好保护作用。”世界卫生组织驻华代表处道路安全、伤害预防项目官员方丹介绍，婴儿正确使用安全座椅死亡风险可降低70%，幼儿正确使用安全座椅，死亡风险可降低54%—80%。

“不使用儿童安全座椅怎么办？应负相关法律责任。”安徽徽商律师事务所合伙人律师、安徽省青联常委姚炜耀表示，对于家长主观上图方便或认为风险可预防而故意不使用安全座椅的行为要进行处罚。他建议，在驾驶人资格考试中应进一步提升儿童安全座椅相关试题比重，让驾驶人及早明确儿童安全座椅的重要性，增强安全意识。

“儿童安全座椅质量非常重要。”北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华强调，对生产假冒伪劣儿童安全座椅的企业，市场监管部门应当加大监督处罚力度。“父母买了假冒伪劣的儿童安全座椅后，以为孩子有了安全保障，但关键时候它却不能发挥作用，导致孩子的生命安全受到威胁，因此在儿童安全座椅产品质量上，不但要强化立法，市场监管部门还要加强监督惩处力度。”

“让儿童真正用上安全座椅还有很多步骤。”方丹表示，家长要愿意给孩子用，还要买得到、买得起，同时要能安装、能装对、能用对，这中间每一步都涉及很多干预措施，需要政府各个职能部门、生产销售企业、媒体、公益机构等多部门通力合作，共同参与共同促进落实。