就近可养老 晚年乐陶陶

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为提高养老服务质量，湖北武汉武昌区实施了一系列举措：对老年人家庭进行适老化改造，安装智能设备，并提供补贴，保障老人居家养老；在社区建设老年服务中心，提供助餐、助洁、助医、远程照护等各类服务，让老人实现就近养老；通过无偿提供场地、加强资金引导等方式，促进为老服务企业发展，让老人享受到更优质的服务。

近年来，湖北武汉市武昌区围绕提高为老服务质量和扩大养老覆盖面积目标，采取“互联网+”方式，积极探索居家与社区机构相结合，适老化改造与人工智能相融合，加快各级养老设施建设，提升老年居民生活幸福感。

开展居家适老改造

每户可享政府补贴

“去年老伴儿起身关窗户，突然跌坐在地上起不来，可把我急坏了。”回想起那段经历，家住武汉市武昌区杨园街二桥社区的肖惠敏老人依然心有余悸。“如今有了这个呼叫器，按一下就可以和儿子通话，儿子不在，还有其他人可以来帮忙，我就安心多了。”肖惠敏说。

肖惠敏老人今年85岁，老伴董云甫94岁。他们家里今年完成了适老化改造，不仅床边和卫生间里都装了安全扶手，客厅里还添了个摄像头。儿子不仅随时都能看到家里老人的情况，还能和老人通话。除此以外，卫生间装有红外传感器，在设定时间内传感器没有感应到有人出入的话，会立刻发送报警信息到他们儿子的手机上。

武昌区民政局相关工作人员介绍，区里对月收入3200元以下、80岁以上高龄老人家里，按照市里每户补贴3000元、区里再补贴1000元的标准进行了适老化改造。市里统一补贴的资金主要用于安装扶手、防滑垫等基础改造，区里单独补贴的资金则用于安装视频设备、一键呼叫、门磁、智能手表、红外传感器等智能设备，对老人居家安防和生命体征进行检测和全天候远程照护。

据介绍，当老人发生意外时，智能设备将形成四级响应机制，分别是一级家属、二级服务企业、三级区级平台、四级市级平台，环环相扣，保证最短时间内有人应急响应。利用互联网、物联网等科技手段，武昌区将专业护理服务延伸至老人家中。今年，武昌区已完成240户符合条件老人家庭的免费适老化改造，该项工作还在持续推进中。

打造老年服务中心

满足就近养老需求

“苏婆婆，今天身体还好吗？”一大早，武昌区杨园街众成颐家颐养中心总经理邵诗聪就照例来到3楼，和老人打招呼。

“还好，就是有点腰疼。”白发苍苍的苏晓玲老人答道。

“要不要去楼下做个理疗呀？” 邵诗聪拉起苏婆婆的手，贴心地问道。

“老毛病，不用了。” 苏晓玲连忙笑着摆摆手。

85岁的苏晓玲是2019年众成颐家颐养中心开业后第一个入住的老人。老伴去世后，她一个人在家十分孤独，两个女儿也不放心。前几年，苏晓玲的老宅拆迁后，她就计划拿着这笔钱养老。比较了多处养老机构后，她选择了距离大女儿家很近的众成颐家颐养中心。“刚来时心里也有点不适应。不过，这里的工作人员都对我很好，两个女儿也隔三差五来看我。现在有人陪我聊天，不用自己做饭，生病有人照顾，日子过得很舒心。” 苏晓玲的脸上洋溢着幸福的笑容。

众成颐家颐养中心并不是一家养老院，而是社区老年服务中心。它有40多张床位，为有病后康复、高龄照护等需要的老人提供服务，但更主要的功能是为全街道所有有需要的老人提供助餐、助洁、助医、远程照护等“三助一护”服务。在中心里，舞蹈室、教室、医务室、心理健康聊天室等一应俱全，还开办了书法、剪纸、声乐、舞蹈、模特等21个班，吸引了许多老年人参加。

除了杨园街，今年武昌区141个社区中已有126个有了老年服务中心，除待拆迁社区外已基本做到全覆盖。活动中心绝大多数由专业企业进行社会化运营。老年服务中心里，餐厅、活动室、厨房等重点场所均安装了摄像头，并与武昌区为老服务平台联网。武昌区民政局有专门人员24小时后台监控，以监督这些企业的疫情防控措施是否到位，为老服务质量是否符合规范。整个武汉市的智慧养老网络系统，纵向贯通市、区、街道和社区养老服务数据，横向链接区卫健局、大数据中心等部门数据，可以通过视频实时监控养老服务设施场所，一旦感应到烟雾和老旧电路过载，就会发出提示警报。

“我们探索建立以街道、社区为半径的为老服务圈，一社区一中心向外辐射，既能满足大多数老人就近养老的需求，又能为他们的子女分忧解难。”武昌区民政局负责人介绍。

提供场地资金支持

助力企业运营发展

“快来排练！马上就得表演了，我们得抓紧时间准备。”吕梅菊是杨园街四美塘社区模特队的队长，挺拔的身姿、苗条的身材让人很难相信她已过了60岁。“这里本来是社区办公场所，虽然有个活动室，但没有空调，夏天很热。后来，社区把这里给养老中心使用，各个房间都安装了空调，装修得非常温馨舒适，我们也更愿意到这里来排练了。”吕梅菊说。

“真的非常感谢街道、社区对我们的支持。整个中心2500平方米，都是由社区无偿提供给我们使用的。除此以外，政府还补贴了100万元，用于中心的装修建设。运营过程中，水电费、床位费、老人的餐费等，各方面都有补贴。社区志愿者经常来这里开展义务服务，辖区内的医院也为我们的老人开辟了‘绿色通道’。”邵诗聪说。

许多经营者都认可，随着人口老龄化的加深，养老产业在未来有很大的发展潜力。但与此同时，为老服务企业现阶段要获得可观的盈利还比较困难，因此政府资金的引导、扶持十分重要。武昌区不仅对为老服务企业提供多种支持，而且为特殊困难老人优先购买服务，包括对低保、低收入、重点优抚、计生特扶等失能老人，发放养老服务补贴，向60岁以上老人推行助餐补贴，为90岁以上老人购买居家养老上门服务等。所有补贴不直接发放到个人，而是与企业进行结算。

家住四美塘社区的刘子玉老人，今年85岁，儿子在外地，女儿又住得远。老人平时独居，吃饭成了一个大问题。了解到刘子玉老人的困难后，社区养老中心为老人提供了助餐服务。“我腿脚不好，去社区幸福食堂还要过一条马路，不太方便。现在他们每天都给我送两顿饭，我吃得也放心。”老人笑着说。

武昌区为老服务平台已实现“三助一护”有效派单40多万单。今年，武昌区还投入300万元，为全区28万余名60岁以上老人免费购买意外伤害险，为养老服务设施场所购买场地意外险，切实增强抗风险能力。

《 人民日报 》（ 2021年10月26日 13 版）