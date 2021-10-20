事业产业协同 养老服务更优（为了幸福美满的晚年）

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党的十八大以来，我国养老事业取得全方位进步，养老产业也在加速发展。如今，我国建立起世界上规模最大的老年社会保障安全网，保障水平不断提升；同时，大力发挥企业等在扩大供给规模、提高供给质量、满足老人多层次需求上的作用，不断推动养老事业和产业协同发展。

习近平总书记8月24日在河北承德考察时指出：“要推动养老事业和养老产业协同发展，发展普惠型养老服务，完善社区居家养老服务网络，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。”

现阶段，我国养老事业和养老产业发展状况如何？该怎样推动二者实现协同发展？记者采访了有关部门和专家。

养老服务更加健全

养老产业加速发展

什么是养老事业，什么是养老产业？全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长吴玉韶介绍，从供给看，我国养老事业主要是指以政府为主提供的基本养老服务和产品，具有公益性、普惠性、兜底性等特征。而养老产业主要是市场或社会力量提供的非基本养老服务和产品，更有营利性、竞争性、多样性；从需求看，养老事业主要针对老年人基础性的养老需要，而养老产业主要为满足个性化、高层次的养老需求；从发展历程看，养老产业是养老事业发展到一定阶段的产物。社会往往先发展福利性养老事业，后走向养老事业和产业“双业并举”。

党的十八大以来，我国养老事业取得全方位进步。中国老龄协会政策研究部主任李志宏介绍，我国建立起世界上规模最大的老年社会保障安全网，基本养老保险参保人数超10亿，保障水平不断提升；养老服务更加健全，全国养老机构和设施总数达到31.9万个，各类养老床位数达到823.8万张，护理型养老床位占比达48%；老年健康服务体系建设加快推进，全国两证齐全的医养结合机构达到5857家，床位数达158万张，65岁以上老年人健康管理率达70%……

吴玉韶认为，近年来我国养老产业也在加速发展，有越来越多企业进入养老领域，在全国数十个城市提供丰富的养老服务，满足了部分个性化养老需求。此外，有关部门建立基本养老服务清单、推进养老服务设施公建民营、完善长期护理保险制度试点等，也有力促进了养老事业和产业协同发展。

国家发改委社会司有关负责人表示，当前老年人群体的消费能力、消费观念都有所提升。老年群体需求由以往的隐性、抑制、缓慢发展状态向显性、释放、加速发展转变，广大老年人多层次、多样化、高品质的养老需求日益凸显，仅靠基本养老服务体系难以满足广大老年人社会化服务需求，亟待持续扩大养老服务和产品供给，充分发挥家庭、政府、企业、社会等多元主体的积极性，引导和鼓励社会力量积极参与养老服务供给。比如国家发改委2019年推出“城企联动普惠养老专项行动”，就是为了满足广大中低收入老年人家庭的养老服务需求。

事业产业双轮驱动

满足多样养老需求

“十四五”时期，我国人口老龄化进入快速发展期，到“十四五”末，60岁及以上老年人口将达到3亿人，占比超过20%，进入中度老龄化。如何保障老年人的养老服务？是摆在我们面前的紧迫任务。“这样的背景下，强调推动养老事业和养老产业协同发展，是让亿万老年人拥有幸福美满晚年的切实举措，也是贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略的关键环节。”国家发改委社会司有关负责人说。

吴玉韶认为，“十四五”规划纲要提出推动养老事业和养老产业协同发展，有深刻的历史背景和现实考量。“我国教育、医疗、养老三大民生事业和产业中，起步最晚、缺口最大的是养老。今后我国推动养老事业和产业双轮驱动，将实现保民生和促发展的双赢。不仅能够满足亿万老年人多样化、高品质、高质量的养老需要，而且也有利于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，比如，在拉动养老消费、稳定和扩大就业、带动相关投资、促进科技创新和应用等方面都会带来巨大机遇，随着老龄化加深，这个市场机遇会越来越大。”吴玉韶说。

国家发改委社会司有关负责人介绍，今年6月，国家发改委等部门印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》，提出对于基本养老服务，明确受益范围和基础标准，体现政府责任；对于非基本公共服务，加大对社会力量的支持，谋划一批普惠养老服务项目，扩大有效供给。同时，鼓励通过公建民营、民办公助等方式，引导社会力量参与推动养老服务设施建设和运营。此外，还提出引导金融机构对普惠养老企业和机构提供金融支持，鼓励银行、保险、基金等各类金融机构参与合作，并针对性开展金融产品创新。

明确基本服务制度

完善综合监管体系

积极应对人口老龄化，具体怎样推动养老事业和养老产业协同发展？国家发改委社会司有关负责人表示，一方面要坚守政府保基本、兜底线职能，为生活有困难的老人提供均等可及的服务和产品，让全体老年人共享改革发展成果；另一方面充分发挥不同资本、企业等在扩大供给规模、提高供给质量、满足多层次需求上的作用，推动形成国内强大市场。

产业要发展，认识须转变。吴玉韶认为，当前要抓紧加强人口老龄化国情教育，帮助社会转变观念认识。“当前，我国已经进入老龄化社会，养老产业的壮大离不开全社会的参与。从2018年开始，全国老龄办等14个部门开始开展人口老龄化国情教育，促进大家树立积极的养老观念，做好养老规划和养老准备，包括树立现代养老消费意识等。”

尽快明确基本养老服务制度，也是当务之急。吴玉韶说，“十四五”规划纲要明确提出健全基本养老服务体系，这对养老事业和养老产业协同发展非常重要。至今我国对于全体老年人该提供哪些基本养老服务项目，各自收费情况如何，还没有明确清单和标准。只有理清政府具体的养老责任部分，养老产业协同发展才能更好找准方向。

从长期看，仍需加强综合监管，优化市场环境。“养老产业中，诈骗等现象时有发生，有必要完善养老服务综合监管体系。去年底，国办印发《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见》，对加快形成高效规范、公平竞争的养老服务统一市场起到重要推动作用。”吴玉韶说。

“我们将牢牢把握人口老龄化快速发展的历史时期，发挥有为政府、有效市场、和谐社会的优势，以满足老年人多层次、多样化、高品质的物质和精神文化生活需要为出发点和落脚点，推动养老事业和养老产业协同发展，构建中国特色养老服务体系，为解决全世界共同面临的人口老龄化问题贡献中国智慧和中国方案。”国家发改委社会司有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2021年10月20日 13 版）