在中国传统节日重阳节来临之际，习近平总书记对老龄工作作出重要指示，代表党中央祝全国老年人健康长寿、生活幸福。总书记强调，要大力弘扬孝亲敬老传统美德，落实好老年优待政策，维护好老年人合法权益，发挥好老年人积极作用，让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年。

习近平总书记就积极推动老龄事业发展，从政策措施、工作基础、体制机制等多维度提出了明确要求，为我们更好地应对人口老龄化、加快建设社会养老服务体系、发展养老服务产业提供了行动指南。这充分体现了总书记对老年人的深深牵挂和对老龄工作的高度重视，彰显了人民领袖深厚的人民情怀。

多年来，习近平总书记一直身体力行尊老、敬老、爱老、助老。党的十八大以来，总书记对国家老龄事业发展和养老体系建设提出了一系列高瞻远瞩的重要论述和设计规划，从“要完善制度、改进工作，推动养老事业多元化、多样化发展”，到“要为老年人发挥作用创造条件，引导老年人保持老骥伏枥、老当益壮的健康心态和进取精神，发挥正能量，作出新贡献”，再到“让所有老年人都能有一个幸福美满的晚年”……绘就了一幅“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”的美丽画卷，敬老孝老正成为新时代中国的生动生活场景。

我国是世界上人口老龄化程度比较高的国家之一，老年人口数量最多，老龄化速度最快，应对人口老龄化任务最重。预计2025年我国60岁以上人口将突破3亿，2033年将突破4亿。满足数量日益庞大的老年群众多方面需求、妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关国家发展全局，事关百姓福祉，需要全社会下大气力来应对。

莫道桑榆晚，为霞尚满天。让老年人安享幸福晚年是一个长期的系统大工程，我们要把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，政府、市场、社会、个人等多方共同发力。一方面，要加大制度创新、政策供给、财政投入力度，健全完善老龄工作体系，强化基层力量配备，加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系，让广大老年群体享受优质养老服务；另一方面，要努力挖掘人口老龄化给国家发展带来的活力和机遇，为老年人发挥作用创造条件，引导老年人保持老骥伏枥、老当益壮的健康心态和进取精神，发挥正能量，作出新贡献。

尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任。每一位公民都应择善而行，各行各业都要敬老尊老，积极奉献一片爱心，向有需要的老人伸出温暖的双手，给予力所能及的帮助，让大孝与小孝紧紧相连，小家与大家的幸福相通，携手将“最美夕阳红”的美好图景在中华大地铺展开来。