直播预告：关注骨质疏松 专家教你为健康“骨”劲

10月20日是2021年世界骨质疏松日，今年世界骨质疏松日中国主题为：“骨量早筛查，骨折早预防”。骨骼作为身体的重要部分，发挥至关重要的作用，与我们的生命活动息息相关。随着我国老龄化程度的不断加深，骨质疏松如同高血压、糖尿病一样，发病率和患病率大大提高。那么，骨质疏松是不是老年人的“专利”？哪些人是骨质疏松症的高危人群？在日常生活中，大家又该如何预防骨质疏松的发生？

10月20日9：30，北京中医药大学东方医院骨科主任李运海将做客人民好医生客户端，和大家分享有关骨质疏松防治相关知识。

专家介绍

李运海，北京中医药大学东方医院骨科主任，主任医师，硕士生导师。

从事骨科临床、教学、科研工作，积累了丰富的临床经验。从事骨伤科临床工作30余年，参与多项国家自然科学基金研究项目，发表国家级论文十余篇，国家核心期刊《医学综述》编委，北京丰台区工伤伤残鉴定专家，丰台区外科质控专家，获得国家发明专利一项。

擅长：对颈、肩、腰、腿痛中医，中药治疗，尤其是寒痹症引起腰腿疼的中药治疗有丰富的经验。以及颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出症、四肢骨性关节炎及各种外伤、骨折的中医治疗及手术治疗。

如何收看直播：

一、下载人民好医生客户端。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载后提问，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”，即可下载。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”。

人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。