国家卫健委：10月16日新增确诊病例20例 其中本土病例1例

10月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例20例。其中境外输入病例19例（上海5例，四川4例，广西3例，云南2例，北京1例，辽宁1例，黑龙江1例，浙江1例，陕西1例），含6例由无症状感染者转为确诊病例（四川4例，浙江1例，陕西1例）；本土病例1例（在内蒙古锡林郭勒盟）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例23例，解除医学观察的密切接触者2229人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例463例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9400例，累计治愈出院病例8937例，无死亡病例。

截至10月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例518例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例91368例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96522例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1211870人，尚在医学观察的密切接触者20440人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例，其中境外输入11例，本土2例（均在云南德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例6例（均为境外输入）；当日解除医学观察11例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者368例（境外输入353例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28704例。其中，香港特别行政区12291例（出院11988例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院66例），台湾地区16336例（出院13742例，死亡846例）。