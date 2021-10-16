秋冬季流感来了怎么办？感染科专家告诉你

人民网北京10月16日电 （记者崔元苑）眼下又到了秋冬流感的流行季、高发季，医院发热门诊的就诊患者也骤然增多，而新冠肺炎与流感等呼吸道传染病出现叠加流行的风险依然存在。那么，流感可以通过药物预防吗？如何区分流感、普通感冒、新冠肺炎？流感疫苗有没有必要打？流感能自愈吗？近日，人民网围绕网友关注的秋冬流感热点问题，采访了华中科技大学同济医学院附属协和医院感染科副主任赵雷。

问：普通感冒和流感有什么区别？

答：感冒是普通的上呼吸道感染性疾病，一般是由鼻病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等常见病毒引起的，没有什么明显的传染性，症状也比较轻。

流感则是由流感病毒引起的呼吸道传染性疾病，有明显的传染性，症状也比较重，发作起来有高热、头痛、咳嗽、浑身肌肉酸痛等症状。

问：怎么判断是否得了流感？

答：在去医院之前是可以初步判断的。从流行病学来说，可以通过是否传染给了别人或者别人传染给了自己，或者是否有聚集性发病这些情况来判断。

从症状上，流感症状重于普通感冒，有高热、头痛、浑身肌肉酸痛等等，可以作为初步判断的参考。但最终还是要到医院进行病原检测或者抗体检测来确定自己是否得了流感。

问：为什么流感在秋冬季高发？

答：秋天是一个天气变化比较大的季节，忽冷忽热，人容易受凉，导致免疫功能下降。冬天天气比较冷，冷空气刺激呼吸道，容易引起人体免疫功能降低，导致病毒感染。

另外，秋冬季节天气变凉后，人在室内，空气流通不畅的情况下，也容易导致呼吸道传染性疾病的发生。

问：哪些人容易得流感?

答：三类人群是流感高发人群。一是儿童，特别是两岁以下的儿童，由于免疫功能发育不健全，容易病毒感染；

二是老人和有基础疾病的人群，由于免疫功能下降或受到疾病的破坏，容易病毒感染；

三是孕妇，因为怀孕后身体负担变重，也导致免疫功能下降。

问：得了流感会怎样？

答：流感属于自限性疾病，潜伏期有乏力等症状，然后很快出现高热，寒战、肌肉酸痛等感染中毒性症状，伴有或者不伴有鼻塞、流鼻涕、咽喉肿痛等，一般症状持续4-7天，恢复慢的可以延续到好几周。

问：流感能自愈吗？

答：从客观上讲，如果身体免疫功能比较正常，得了流感之后，大部分是可以自愈的。但是如果合并细菌感染，自愈的可能性就比较小，需要联合抗生素治疗。

另外，一些特殊人群，如年老体弱者、儿童以及孕妇得流感后，自愈的可能性比较难，需要积极治疗。

问：流感可以通过药物预防吗？

答：流感作为一种呼吸道传染病，可以通过积极接种疫苗进行预防。另外，一些抗流感病毒药物比如奥司他韦等，可以作为早期紧急预防的药物进行使用，但还是不能替代疫苗。

积极锻炼身体、增强体质也可以起到一定的预防作用。

问：如何区分流感和新冠肺炎？

答：流感和新冠肺炎是两类不同的病毒性传染病，从病原学和抗体检测上是可以进行区别的。从症状上来说，流感以上呼吸道感染为主，主要症状是高热，头痛、浑身肌肉酸痛等，而新冠肺炎主要是肺部感染症状为主，包括咳嗽等表现，严重者会出现呼吸困难。

问：流感疫苗有没有必要打？

答：当然有必要！

流感疫苗是预防流感最有效的措施。虽然通过锻炼身体增强免疫力也可以起到预防流感的作用，但最根本的预防办法还是接种疫苗。此外，虽然流感致死率不高，但依然有特殊人群，比如老人、小孩、孕妇等因患流感而演化成重症的病例。

问：打了疫苗就不会得流感吗？

答：答案是错误的。

接种流感疫苗之后，可以减少患流感的几率，如果患了流感，也会减少重症的几率，但都不是绝对的。因此，打疫苗后，依然要积极做好防护工作，同时要积极锻炼身体，增强机体的免疫功能。

问：预防流感，如何做好日常防护？

答：预防流感要注意勤洗手，咳嗽或者打喷嚏时，用手帕或者纸巾捂住口鼻。

在流感流行季，应主动佩戴好口罩，避免去人多或拥挤、空气污浊的地方。

同时，要经常锻炼身体，增强机体免疫功能。要注意保暖、注意休息，保护身体的免疫力。