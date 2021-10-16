国家卫健委：今冬明春新冠疫情与流感叠加风险仍存 要有序推进流感疫苗接种

人民网北京10月16日电 （记者杨迪）据国家卫健委官网消息，目前，全球新冠肺炎疫情仍处于高位水平，境外疫情输入我国的风险持续存在，特别是新冠病毒变异株的不断出现给疫情发展带来更多的不确定性。今冬明春新冠疫情与流感等呼吸道传染病出现叠加流行的风险依然存在，防控工作的复杂性和难度增加。

为切实做好2021-2022年流行季流感防控工作，保护广大人民群众身体健康，围绕日前国务院联防联控机制印发的《关于做好2021-2022年流行季流感防控工作的通知》（以下简称《通知》），国家卫健委疾病预防控制局进行了详细解读。

为什么要印发《通知》？

国家卫健委疾病预防控制局介绍，2020-2021年流行季流感总体处于较低流行水平，但学校、托幼机构等重点场所仍有聚集性疫情发生。2021年3月以来，南、北方省份流感活动高于2020年同期水平，且9月份以来南方省份流感活动水平呈明显上升趋势，今冬明春新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病出现叠加流行的风险依然存在，防控工作的复杂性和难度增加。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，保护广大人民群众身体健康，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《通知》，指导各地做好2021-2022年流行季流感防控工作。

为什么要接种流感疫苗？

“每年接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。”国家卫健委疾病预防控制局表示，流感病毒易发生变异，为匹配不断变异的流感病毒，世界卫生组织在多数季节推荐的流感疫苗组份会更新一个或多个毒株，疫苗毒株与前一个流行季完全相同的情况也存在。为保证接种人群得到最大程度地保护，即使流感疫苗组份与前一个流行季完全相同，考虑到多数接种者的免疫力会随时间推移逐渐减弱，流感疫苗还是需要每年接种。

流感疫苗接种的重点人群有哪些？

原则上，6月龄及以上所有愿意接种流感疫苗并且没有禁忌证的人都可以接种流感疫苗。为尽可能降低流感的危害和对新冠肺炎疫情防控的影响，《中国流感疫苗预防接种技术指南（2021-2022）》推荐按照优先顺序对重点和高风险人群进行接种，包括：医务人员，大型活动参加人员和保障人员，养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工，托幼机构、中小学校等重点场所人群以及60岁及以上的居家老年人、6月龄-5岁儿童、慢性病患者、孕妇等重点和高风险人群开展接种。

流感疫苗与新冠病毒疫苗是否可以同时接种？

“目前流感疫苗与新冠病毒疫苗同时接种免疫原性和安全性影响的研究仍在进行。”国家卫健委疾病预防控制局介绍，参照我国《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》，原则上建议流感疫苗与新冠病毒疫苗接种间隔应大于14天，具体情况分为：

1.可在接种流感疫苗14天以后接种新冠病毒疫苗；

2.或者在完成新冠病毒疫苗全程接种程序14天后接种流感疫苗；

3.或者在两剂新冠病毒疫苗之间接种流感疫苗，即在接种第1剂次新冠病毒疫苗14天后接种流感疫苗，再间隔14天后接种第2剂次新冠病毒疫苗。

需要注意的是选择两剂新冠病毒疫苗之间接种流感疫苗，需遵循新冠病毒疫苗接种剂次和间隔的要求。

除接种疫苗外，还有哪些防护措施可以预防流感？

对此，国家卫健委疾病预防控制局建议，保持良好的个人卫生习惯也是预防流感、新冠等呼吸道传染病的重要手段，包括：戴口罩；勤洗手；在流感流行季节，尽量避免去人群聚集场所；出现流感症状后，咳嗽、打喷嚏用纸巾、毛巾等遮住口鼻然后洗手；尽量避免接触眼睛、鼻或口。

当家庭成员出现流感患者时，要尽量避免近距离接触，尤其是家中有老人与慢性病患者时。当家长带有流感症状的患儿去医院就诊时，应同时做好患儿及自身的防护（如戴口罩），避免交叉感染。学校、托幼机构等集体单位中出现流感样病例时，患者应居家休息，减少疾病传播。