世界骨质疏松日将至 强劲骨骼从改变生活方式入手

10月20日是世界骨质疏松日。专家表示，骨质疏松症是可防可治的慢性病，应该坚持从生活方式入手早做预防，中老年人应早诊断、早治疗。

骨质疏松症是中老年人最常见的骨骼疾病。“疼痛、驼背、身高降低和骨折是骨质疏松症的特征性表现，但有许多骨质疏松症患者在疾病早期常无明显的感觉。骨折是骨质疏松症的直接后果，轻者影响机体功能，重则致残甚至致死，常见的骨折部位是胸腰椎、髋部和手臂。”白求恩国际和平医院骨科主任医师步建立说。

专家表示，骨质疏松症可防可治。北京协和医院内分泌科主任夏维波建议，首先要均衡饮食，增加饮食中钙及适量蛋白质的摄入，低盐饮食。“钙质的摄入对于预防骨质疏松症具有不可替代的作用。嗜烟、酗酒、过量摄入咖啡因和碳酸饮料会增加骨质疏松的发病危险。”

其次要适量运动。夏维波表示，运动可以使骨骼更强壮，还有助于增强机体的反应性，改善平衡功能，减少跌倒的风险。中老年人群也需要适当进行体育锻炼，有助于肌力的提高和骨质疏松的预防。

再者要增加日光照射。“在我国饮食结构中，所含维生素D非常有限，经常接受阳光照射会对维生素D的生成及钙质吸收起到非常关键的作用。”夏维波建议，正常人平均每天至少需要20分钟日照。

“相对于不治疗而言，骨质疏松症任何阶段开始治疗都不晚，但早诊断和早治疗会大大受益。高危人群应尽早到正规医院进行骨质疏松检测诊断治疗。”步建立表示。