想毁容，打一针生长因子就够了

目前外用的生长因子是安全有效的，有促进伤口愈合的作用。不过，需要强调的是，生长因子只能外用，注射或口服都是违法的，是被国家明令禁止的。

李钢 天津医科大学第二医院整形与医疗美容科主任医师

如今，在一些社交媒体上，不少网红博主都会推荐一种名为“生长因子”的填充注射材料，称只要将其注射到面部凹陷部位，就能促进该部位细胞的生长，使其变为“自体填充物”，让原本“塌陷”的部位饱满起来。

对此，天津医科大学第二医院整形与医疗美容科主任医师李钢表示，目前外用的生长因子是安全有效的，有促进伤口愈合的作用。

“不过，需要强调的是，生长因子只能外用，注射或口服都是违法的，是被国家明令禁止的。”李钢说。

使用方法仅限于外用

此前有不少报道称，一些爱美人士因注射了生长因子导致下巴疯长、额头鼓起大包等，让人们一度谈生长因子色变。

“生长因子是一种细胞因子，它是一类通过与特异的、高亲和的细胞膜受体结合，调节细胞生长的多肽类物质。”李钢解释，生长因子会通过质膜上的特异性受体，将信号传递至细胞内，作用于与细胞增殖有关的基因，以影响细胞的生长或分化。简而言之，生长因子就是能够促进细胞生长和增殖的物质。

人体就分泌多种生长因子，它们调节、控制着机体细胞的生长、发育、代谢、衰老等生命活动。

“从生理学角度来讲，生长因子分为3种，其中有美容作用的生长因子有2种。”李钢介绍，第一种是表皮生长因子，这种生长因子可促进表皮的生长，能刺激基底细胞的分裂，从而修复受损表皮；第二种是成纤维细胞生长因子，它可促进胶原蛋白的生长，有助于真皮层的恢复。这两种具有美容作用。第三种是血管内皮细胞生长因子，可促进血管和淋巴管的生长。

在临床上，生长因子是一种正规的外用药物，在皮肤受伤后，无论是急性或是慢性伤口，涂抹上生长因子后，都能加速皮肤伤口的愈合。“皮肤老化其实就是一种皮肤的慢性受伤，这也是生长因子能够用于美容的原理。目前，表皮生长因子和成纤维细胞生长因子也被广泛用于医学皮肤护理。”李钢表示，生长因子可修复受损皮肤（角膜和表皮损伤）和接受激光手术后的皮肤。它能使表皮再生，协助皮肤形成健康的屏障。这个屏障非常强大，可使皮肤的保温、抗过敏、抗辐射能力都得到提升。

不过，李钢强调，不管作为药物还是美容产品，生长因子的使用方法仅限于外用，一般的使用方法为涂抹或喷涂。

注射后细胞或出现无序生长

“外用的生长因子是安全有效的，可作为治疗药物使用，但国家只批准了其作为外用药使用，如果注射或口服都是违法的，在正规医院是根本不可能出现生长因子注射剂的。”李钢表示。

资料显示，很多因使用生长因子而导致毁容的患者，都是注射了生长因子或含生长因子的药物。一些人在注射生长因子后导致面部畸形生长，例如皮肤出现不规则的隆起等。

“生长因子在被注射到人体后，其所发挥的促生长作用是不可控的，会导致一种无序、杂乱的生长，由此可能会产生一系列的不良影响。”李钢表示。

首先，生长因子被注射进人体后，会刺激注射部位周围皮肤细胞迅速繁殖增生，导致组织无限生长或异常生长，皮肤会出现发红、发硬等症状，新长出的组织往往超过预期的大小，最终甚至可能导致毁容。

其次，一旦出现问题，要想把生长因子取出来是非常困难的。即便医生进行了取出操作，也难以保证绝对无残留。“生长因子在某个部位哪怕只留存了一点点，该部位就能疯狂生长。”李钢说。

此外，被注射者还可能因注射的人为因素造成毁容。比如，由于注射手法或者操作不当，导致生长因子被注入大血管引起血管栓塞；针孔感染引起皮肤化脓，形成疤痕甚至疤痕疙瘩。

“总之，目前我国没有批准任何生长因子类填充药物，含生长因子的药物均禁止用于组织填充。”李钢强调。

生长因子常换“马甲”出现

尽管国家明令禁止，但因注射生长因子而导致毁容的事故，仍常出现在新闻中。

“整形美容行业每隔一段时间就会冒出一种所谓‘高科技产品’，这些新产品很可能只是违禁注射填充物换个‘马甲’而已。‘冻干粉’‘生长肽’‘干细胞’‘青春素’……这些听起来‘高大上’的产品，其实就是生长因子。”李钢提醒，很多求美者在不知情的情况下，被注射了这些披着“新衣”的生长因子，一旦发现注射区异常隆起，且持续增长，建议尽快到正规医院进行检查。

那么，如果有填充需求，广大爱美人士可以选择哪些产品呢？

“注射填充最为常用的是透明质酸（玻尿酸），人体皮肤本身就含有大量的透明质酸，它是皮肤的保湿因子，被注射进人体后，可以膨胀至原来的500至1000倍。除了保湿、体积膨胀的特性外，它还具有生物稳性、不易转移及不容水性，这也使得透明质酸的填充效率和安全性极高，是很好的组织填充物。”李钢指出，像水光针中也含有透明质酸成分。

由于注射美容属于微整形，很多爱美人士觉得它的副作用小、恢复快，因此这一类项目颇受追捧。对此，李钢提醒，即便是微整形，也不代表“没风险、微风险”。“微整形的‘微’的确有微小损伤的意思，但并不意味着简单易行，更多的是指技术的精微、微妙。进行这些医美项目的时候，爱美人士需要擦亮双眼，找正规的医疗机构和有资质的专业医生进行微整形，而不要把微整形弄成了‘危整形’。”他说。

相关专家表示，在注射玻尿酸时，由于进行注射的工作人员没有受过专业正规的医学教育，再加上不了解面部解剖结构，造成患者血管栓塞和神经损伤的情况并不少见，严重的还可导致皮肤坏死，甚至致人失明、偏瘫、死亡。

“近年来，‘颜值经济’和‘悦己消费’蓬勃增长，医美行业如雨后春笋。旺盛的需求不仅促进了市场的发展，也催生了不少行业乱象。为了避免‘踩坑’，广大爱美人士不要盲目跟风，不要哪个产品‘火’就去轻易尝试。要多了解一些医美知识，并选择正规医院或美容机构进行医美操作。”李钢再次强调。