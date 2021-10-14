“德州惠民保”正式发布 最高保额可达230万

10月13日，山东省德州市首款城市定制普惠型商业医疗保险“德州惠民保”产品上线发布会在德州广播电视台演播大厅举行。

“德州惠民保”由德州市医疗保障局指导，德州银保监分局监管，十二家保险公司共同承担保险责任，结合德州市经济发展和社会保险保障水平量身定制，面向全体基本医疗保险参保人员的补充型保险产品，旨在常态化化解参保人“看病难、看病贵”满足德州参保群众多样化健康保障需求。

每年仅需79元，即可获得最高230万元保障。不设年龄、性别、职业、既往病史等投保限制条件。即日起，凡是德州市基本医疗保险参保人员均可投保。支持个人医保账户支付。参保职工可使用职工医保个人账户余额为其参加德州基本医保的直系家庭成员（配偶、子女、本人的父母、配偶的父母）购买“德州惠民保”，最多可实现一人为8人投保。

保障范围包括：

基本医保范围内住院、门诊慢特病费用最高保障100万元；

16种恶性肿瘤特定药品医疗费用最高保障100万元；

9种特殊疾病特定药品医疗费用最高保障30万元。

在报销比例上，基本医保范围内住院、门诊慢特病费用保障免赔额为1.8万元，非既往症人员赔付比例为80%，既往症人员为30%；

恶性肿瘤特定药品医疗费用保障免赔额为2万元，非既往症人员赔付比例为80%，既往症人员为30%；

特殊疾病特定药品医疗费用保障免赔额为2万元，赔付比例均为70%。

“德州惠民保”投保门槛低、保障范围广、保费价格普惠。为了充分发挥民政部门在社会大救助工作中的职能和作用，进一步管理好、服务好、保障好相对贫困人口，做到应救尽救、应保尽保，德州市民政局、德州市社会大救助中心、德州市慈善总会为3000余名特困群众捐赠“德州惠民保”医疗保险。

据了解，“德州惠民保”由德州市医疗保障局指导、德州银保监分局监管，由人保财险（主承保）、太平洋财险等12家保险公司共同承保，水滴保险经纪作为主运营平台，全程助力“德州惠民保”的开展。

“德州惠民保”参保期限为2021年10月13日至2021年12月15日，所有保单自2022年1月1日0时生效，保障期限为1年。参保方式：一、关注“德州惠民保”微信公众号投保；二、扫描“德州惠民保”承办公司工作人员二维码购买；三、12家共保体营业网点，均可现场购买。