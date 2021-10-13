世界血栓日：血栓无小事 别被疾病“栓”住

10月13日是世界血栓日。崴一下脚竟引发肺栓塞，坐飞机时间长了出现下肢血栓，术后长时间卧床也会引发血栓……血栓常常谜一样地存在，且严重威胁着我们的健康。血栓究竟是什么？对人体有哪些危害？又该如何预防呢？

“血管就好比河道一样，血栓就如同堵在河道主干上的船，严重时会导致整个运河体系瘫痪。”兰州大学第一医院普外科一病区、血管外科副主任舒小军介绍，血栓是指在一定条件下，血液中的有形成分在血管内形成栓子，造成血管部分或完全堵塞，从而导致与其相对应的器官或组织的血液供应或血液回流障碍的过程。

舒小军医生表示，血栓性疾病包括动脉血栓与静脉血栓两大类。血栓栓塞在动脉会引起脑卒中、心肌梗死、下肢动脉坏死等情况，而栓塞在静脉会引起相应器官或组织的淤血、水肿等情况。

由于类型和部位的不同，血栓初期的症状也不尽相同。舒小军医生介绍，静脉血栓是临床上最多见的血栓类型，常见症状是局部的肿胀、疼痛。以下肢深静脉血栓为例，患肢突发肿胀，同时伴有疼痛及压痛，甚至出现跛行或者活动障碍。下肢的肿胀在活动后会加重，将下肢抬高后会有一定程度的缓解。在急性期时，皮肤会发红，患侧肢体的皮肤温度比另外一侧肢体偏高。如果肿胀严重，皮肤可呈现青紫色，甚至出现花斑样改变。而动脉血栓往往发病比较突然，初期主要症状是局部的剧痛感。以下肢动脉血栓为例，血管栓塞后动脉的搏动会明显减弱甚至消失。同时由于动脉供血障碍，皮肤颜色苍白、温度明显下降，患者感觉患侧下肢冰冷、皮肤麻木。

“血栓多见于接受大手术、严重创伤、长期卧床、肢体制动及恶性肿瘤的患者。高龄、吸烟、妊娠或产后、肥胖、口服避孕药、肾病综合征等都是下肢深静脉血栓的诱发因素。”舒小军医生说。

无论血栓堵塞在哪里，对身体都是危险和致命的。因此，做好血栓的防治工作尤其重要。舒小军医生提示，对于有基础疾病的患者，要想预防血栓，主要还是针对原发病进行预防，按照医生的指导服药。而对于普通人群，要从规律的健康生活习惯入手，如戒烟、控制体脂、加强锻炼等。

（视频制作：实习生宋怡静）