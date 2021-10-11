直播预告：骨关节炎不是老年人的专利 这些你需要知道

每年的10月12日是世界关节炎日。关节炎是常见的慢性疾病之一，其中骨关节炎就是常见的一种。

10月12日10:30-11:30，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请北京大学人民医院风湿免疫科主任医师张学武、北京大学人民医院风湿免疫科副主任医师任立敏、北京大学人民医院风湿免疫科主治医师张晓盈做客直播间，为大家详细科普骨关节炎的诊疗，千万不要错过。

专家介绍：

张学武，北京大学人民医院风湿免疫研究所教授，风湿免疫科主任医师，医学博士，博士研究生导师。中华医学会风湿病学分会全国常务委员，北京医学会风湿病学分会常委。中国医师协会全国常务委员及骨质疏松学组秘书长，北京医师协会风湿病学分会副理事长。中国康复医学会骨与关节及风湿病学分会全国常委。2012年作为主要执笔人之一参与制定了我国GIOP诊疗共识；近年来主持多项国家自然基金、APLAR基金和首发基金的申请。工作三十年来先后在SCI及核心期刊发表论著80余篇，现为《中华风湿病学杂志》通讯编委，及《中华医学杂志（英文版）》等多家杂志的审稿人。

擅长：痛风关节炎、继发性骨质疏松、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、干躁综合征及其他风湿科疑难病。

任立敏，北京大学人民医院风湿免疫科副主任医师，医学博士。一直从事风湿免疫性疾病临床及临床研究工作。作为研究者参加了雷奈酸锶、丁丙诺啡贴剂及氨基葡萄糖联合硫酸软骨素治疗骨关节炎等临床多中心研究。参与多项国家自然基金及风湿病学著作的撰写。

擅长：类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、强直性脊柱炎、系统性血管炎、IgG4相关疾病等临床诊断及治疗。

张晓盈，北京大学人民医院风湿免疫科主治医师，医学博士。2014年毕业于北京大学临床医学专业。现就职于北京大学人民医院风湿免疫科。主持1项国家科学自然基金（青年基金），以第一作者发表中英文学术论文5篇。参译《凯利风湿病学》及参编《风湿性疾病诊断标准手册》。

擅长：骨关节炎、类风湿关节炎的诊治。

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