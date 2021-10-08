全国高血压日：警惕！这五类人易患高血压

10月8日是全国高血压日。高血压是最常见的慢性疾病之一，几乎在每个家庭当中都能找到它的影子。近日，人民网记者采访了安徽医科大学第一附属医院心内科主任林先和，带您了解高血压这一人类健康的“隐形杀手”。

高血压是指以收缩压≥140mmHg、舒张压≥90mmHg为主要特征的慢性、非传染性疾病。林先和医生表示，高血压早期的常见症状主要是头晕、头痛、颈项板紧、疲劳、心悸，也可能出现视力模糊、鼻出血等。

“高血压被认为是人类健康的‘隐形杀手’。”林先和医生介绍，常年的高血压状态或血压的高低波动，会对人体造成不同程度的损害。在高血压初期，会造成全身细小动脉的痉挛，随后小动脉、微动脉渐渐发生硬化，随着病情的不断加深，血压长期升高，中动脉及大动脉血管会发生硬化或形成粥样硬化斑块。高血压的血管损害多发生于心脏、肾脏、眼及大脑的各级血管，并最终导致这些器官功能受损，出现心肌肥厚、心力衰竭、心肌梗死、主动脉夹层、肾功能不全，眼底动脉硬化甚至破裂出血，脑梗死及脑出血等高血压并发症。

林先和医生提示，高血压也有高危人群，这五类人发生高血压的风险比一般人更高。有长期久坐少动、饮酒吸烟、熬夜少眠、高盐饮食等不良生活习惯的人群；生活工作压力大，长期紧张焦虑，性格急躁易怒的人群；有高血压家族史的人群；肥胖、超重、高血脂的人群；合并有肾脏疾病或糖尿病的人群。

经常听到有人说，高血压司空见惯，是无法避免的，就像人一定会衰老一样。实际上，高血压是可防、可控、可治的。林先和医生表示，防治高血压应减少脂肪摄入，积极控制体重，减少钠盐摄入，补充钾盐，戒烟限酒，增加运动，减轻精神压力，保持心态平衡，定期自我监测血压等。已确诊的高血压患者，应增加对降压药物治疗的依从性，定期到门诊随访，及时根据血压的波动情况调整降压治疗方案。

（视频制作：实习生宋怡静）