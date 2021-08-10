访谈预告：马辛格谈“顺应时代要求 推动公立医院高质量发展”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

8月11日10:00，西安交通大学第一附属医院党委书记马辛格将做客演播室，以“顺应时代要求 推动公立医院高质量发展”为主题进行访谈。

嘉宾简介

马辛格，原西安医科大学临床医学专业毕业，医学学士，5级职员，现为西安交通大学第一附属医院党委书记。

担任中国医院协会医院文化专业委员会第三届常务委员、中国医师协会人文医学专业委员会（第一届）常务委员、中国卫生思想政治工作促进会城市医院分会常务理事、中国生命关怀协会医院人文建设专业委员会轮值主委、《中国医学伦理学》杂志第五届编委会委员、陕西省卫生思想政治工作促进会副会长。发表教育管理论文、医院管理论文11篇，参与的《在非预防医学专业中开展预防医学实践活动》教学改革项目获原西安医科大学优秀教学成果一等奖。

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