直播预告：结直肠癌治疗手段进化历史概览

结直肠癌，是指大肠上皮来源的癌症，包括结肠癌与直肠癌，病理类型以腺癌最为常见。结直肠癌应根据患者的年龄、体质、肿瘤的病理类型、侵犯范围，选用合适的治疗方法，以期最大幅度地根治肿瘤，提高治愈率。

9月30日10:00－11:00，“人民好医生”客户端将邀请湖南省肿瘤医院消化泌尿内科顾问、主任医师殷先利进行视频直播，为您科普结直肠癌治疗手段进化历史的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

殷先利，湖南省肿瘤医院消化泌尿内科顾问，主任医师。中国抗癌协会肿瘤靶向治疗专业委员会第一、二届常委；CSCO胆道肿瘤专家委员会第一、二届常委；CSWOG结直肠癌专业委员会常委；国际肝胆胰协会中国分会MDT专家委员会常委；中国抗癌协会胃癌专业委员会第一、二届委员。所带领的科室2019年获得中华全国妇女联合会颁发的“巾帼文明岗”，个人2018年在首届中国医师节中获得“湖南好医生”。主持国家科技部重大项目子项目一项，省级项目2项，主要参与省级项目4项，发表论文30余篇。获省卫健委记功三次，在院内主持国际、国内多中心新药研究40余项。

擅长：胃癌、食管癌、结、直肠癌、胰腺癌等消化道肿瘤、生殖道肿瘤、肺癌、乳腺癌及淋巴瘤、鼻咽癌等病的治疗。

结肠直肠癌的主要表现是哪些？

1，血便为结肠癌的主要症状，也是直肠癌最先出现和最常见的症状。由于癌肿所在部位的不同，出血量和性状各不相同。

2，息肉型大肠癌病人可出现右下腹部局限性腹痛和腹泻，粪便呈稀水样、脓血样或果酱样，粪隐血试验多为阳性。随着癌肿的增大，在腹部的相应部位可以摸到肿块。

3，狭窄型大肠癌容易引起肠梗阻，出现腹痛、腹胀、腹泻或腹泻与便秘交替。粪便呈脓血便或血便。

4，溃疡型大肠癌的病人，可出现腹痛、腹泻、便血或脓血便，并易引起肠腔狭窄和梗阻，一旦发生完全性梗阻，则腹痛加剧，并可出现腹胀、恶心、呕吐，全身情况急剧变化。

5，在肿瘤的晚期：由于持续性小量便血可引起贫血；长期进行性贫血、营养不良和局部溃烂、感染毒素吸收所引起的中毒症状，导致病人消瘦、精神萎靡、全身无力和恶病质；由于急性穿孔可引起急性腹膜炎；肝脏肿大、腹水、颈部及锁骨上窝淋巴结肿大，常提示为肿瘤的晚期并发生转移。

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