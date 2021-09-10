沈琳：胃癌的治愈之路需化整为零精准治疗逐个攻克

胃癌是最常见的恶性肿瘤之一。胃癌治疗之难，作为我国胃癌治疗领域的领军人，沈琳教授深有体会：“2015年以前好多临床试验都是失败的，全世界都是如此，胃癌治疗基本上很难成功。”

直到一项胃癌领域规模最大的全球性III期临床研究获得成功，才为胃癌患者带来显著生存获益的治疗方案。沈琳表示，以往的化疗和靶向药治疗，都是针对肿瘤进行打击，一旦出现耐药，肿瘤就会进展。免疫治疗则是针对肿瘤生长的沃土，一旦有效就有可能长期有效。但是新药临床研究给患者带来机会，也可能带来风险，医生要负很大的责任，患者的安全是重中之重。

在推动医学进步上，除了有临床医生、药物研发人员，贡献最大的是参加临床实验的患者。“前几年，10个人里大概只有一两个愿意参加临床试验，现在很多病人主动来找，或者打电话咨询是否有适合的临床研究可以参加。”沈琳说。

而接受了治疗的患者则表示，之所以能得到的规范化治疗，都是来自于别人曾经参与临床研究建立的标准经验，所以，他们也愿意参加临床研究把这种希望传递下去。对于患者的信任，沈琳表示非常感激。

“我相信，在未来的三五年，胃癌的治疗进步会比以前任何时候都快。”沈琳说，与肺癌走过的道路一样，胃癌的治愈之路也是化整为零精准治疗逐个攻克。

“与肿瘤的战斗就像‘愚公移山’，一筐一筐地挖，一座大山慢慢地已经被挖去了一个角。”沈琳说，接下来还有一系列临床研究针对不同类型的胃癌，已获得了突破性的前景。

《“健康中国 2030”规划纲要》提出到2030年，实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理，总体癌症5年生存率提高15%。对于这个目标，沈琳充满信心：“在消化系统肿瘤当中，除了对胰腺癌没有信心外，其他包括食管癌、胃癌、肠癌、胆道、甚至肝癌，都有可能实现这个目标。”

她指出，未来通过提高早诊率和综合治疗两轮驱动等，到2030年，胃癌总人群的5年生存率，有希望由现在的35%左右，提高到大约45%。