专家提醒警惕配方奶粉营销影响母乳喂养

新华社北京8月5日电（记者温竞华、田晓航）8月1日至7日是世界母乳喂养周。在中国营养学会5日召开的2021年世界母乳喂养周主题研讨会上，多名专家表示，配方奶粉营销是影响孕产妇选择母乳喂养的一大原因，需要加强对母乳代用品营销行为的规范。

中国疾控中心营养与健康所副所长赖建强说，母乳是儿童出生后最佳的营养来源，母乳喂养使母亲和婴儿都受益，婴儿出生后应坚持6个月纯母乳喂养。数据显示，全球各国都面临着母乳喂养率未达到理想状态的情况，目前全球超过一半的孩子，中国约三分之二的孩子没有充分享受到母乳喂养的益处。

“近几年来我国婴儿出生率呈下降趋势，但是配方奶粉的销量持续上升，其中一个主要原因就是更多的妈妈选择了配方奶粉喂养。”联合国儿童基金会驻华办事处营养专家常素英指出，婴儿配方奶粉市场营销活动对母乳喂养会产生负面影响，孕产妇接触婴幼儿配方奶粉营销活动越频繁，对配方奶粉的态度就越积极。

常素英建议，通过强制性法规规范母乳代用品营销行为，尤其是软广告等隐性营销。同时，严格执行广告法中关于过度和误导性营销婴幼儿食品营销行为的规定。

她还建议，通过扩大高质量婴幼儿喂养咨询服务范围、实施工作场所家庭友好政策、加大母乳喂养重要意义的宣传力度等行动，切实保护、促进和支持母乳喂养。