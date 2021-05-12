中国品牌日，伊利在行动

5月10日，2021年中国品牌日活动在上海拉开帷幕，活动以“中国品牌，世界共享；聚力双循环，引领新消费”为主题，集中宣传展示我国品牌发展新成果新形象。伊利作为中国乳业代表在活动上亮相，并入选“2021我喜爱的中国品牌”。活动上，伊利集团副总裁张轶鹏出席“2021中国品牌价值信息发布暨中国品牌建设高峰论坛”，分享了伊利品牌建设经验。

伊利集团副总裁张轶鹏出席中国品牌日活动并分享品牌建设经验。受访者供图

张轶鹏介绍，伊利始终坚持“以消费者为中心”的理念，重品质、促创新、出国门，不断汇聚全球优质资源，持续为消费者提供高品质的产品和服务，助推品牌价值不断提升。在充满挑战的2020年，伊利不断向世界传递中国品牌的健康活力。

坚守品质初心才能铸就不凡品牌。在伊利，“以消费者为中心”不仅意味着要重视消费者，更要转变角色，做消费者的“真爱粉丝”，将每一位消费者都视为VIP，并围绕消费者反馈不断提升产品和服务的品质。

舒适地享受牛奶的营养，是人们的健康需求，也是巨大的市场机遇。伊利通过前瞻洞察，调整上百个试验方案，进行了2000多次实验，历时4年，打造了可以解决乳糖不耐症或乳糖酶缺乏问题的牛奶产品。

在不同时期，消费者需求却是不断变化的，需要深入洞察市场趋势，用创新来满足消费者多元化、个性化的需求。这些年来，伊利一直坚持“不创新，无未来”的理念，紧跟消费升级，攻关核心技术，推动产品优化升级，不断提升品牌的美誉度和信任度。

在新西兰南岛怀马特市建立的伊利大洋洲生产基地，覆盖科研、生产、深加工、包装等多个领域，总体投资额达30亿人民币。伊利大洋洲生产基地是其全球化布局的一个缩影。经过多年发展，伊利构建了一张覆盖全球资源体系、全球创新体系、全球市场体系的骨干大网，以全球智慧、产业双融合助力国内国际双循环。在荷兰，伊利成立并升级欧洲创新中心，并在新西兰建立乳品生产和科研一体化基地，同时，伊利加速全球产业融合，力求集聚全球资源构建世界级品牌。

不断提高创新效率，更快地响应消费新需求，让伊利获得了更多消费者的认可，为伊利实现业绩的稳健增长打下了坚实的基础。4月底，伊利发布了最新财报，在充满挑战的2020年，伊利营业总收入达968.86亿元，净利润70.78亿元；同时，今年一季度营业总收入达273.63亿元，净利润28.31亿元，同比增长147.69%。

当前，我国经济已进入发展新阶段，打造中国品牌，提升中国品牌的全球影响力，是中国企业的重要目标与追求。张轶鹏表示，未来，伊利将继续抢抓机遇，加快构建“全球健康生态圈”，推动“让世界共享健康”的梦想早日实现，让中国品质享誉全球，让中国品牌闪耀世界。