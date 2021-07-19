发布牧业“百科全书” 伊利助力奶业创新发展

7月17日，第十二届中国奶业大会暨2021年奶业博览会在合肥召开，伊利面向全行业、全社会发布了《牧场管理实战手册》。

伊利发布《牧场管理实战手册》。受访者供图

回顾“十三五”，我国奶业实现了“种植、养殖、加工、消费、物流、贸易”等全产业链各环节的跨越提升；展望“十四五”，中国奶业正向着现代化高质量迅猛发展。多年来，伊利强化品质建设，加大创新融合，加快国际化发展，为中国奶业赋能。

产业发展品质化，筑牢奶业根基

2018年，国务院办公厅印发了《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，提出建设优质奶源基地、研究完善乳品质量安全法规等一系列任务，全面部署加快奶业振兴。针对乳产业链上游“技术弱”等难题，伊利积极帮助上游牧场进行数字化转型，打造现代化牧场，为奶源品质升级，为奶业振兴筑牢根基。

据了解，在伊利合作牧场向阳牧场，小牛犊一出生就会在耳朵上带上铭牌，拥有第一张“身份证”，13月龄后，就会戴上智能化项圈，记录它的发情、活动量、反刍量等情况。根据这些智能设备收集到的奶牛全息数据，牧场员工可以因牛而异地给出个性化的饲喂方案，让健康牛产营养奶，让奶源品质可视化。“甚至连牛的呼吸频率，都被监测下来。这些数据，为我们提供了巨大的帮助。”牧场员工如是说。经过多年实践发展，“伊利绿智能牧场”已经遍布全国各地。

不仅如此，伊利与农牧民在技术、金融、产业、风险等方面形成“利益联结”机制，为产业链协同发展编结一条条紧密的纽带，持续推进奶源品质升级，进一步推动奶业振兴，助力乡村振兴。

伊利专家为参会奶业人讲解手册养殖技术。受访者供图

产业发展创新化，铸造奶业强国

近年来，伊利积极发挥龙头带动作用，大力探索奶业发展新模式、新路径，打造“伊利阿米巴精益牧场”，提升牧场竞争力。

作为试点牧场，河北定州的鑫牧源牧业在2020年引入“伊利阿米巴精益牧场”，开启了精益高产之路。仅用三个月时间，牧场的奶牛日单产就实现了30公斤到35公斤的跨越，牛奶指标也得到提升，死淘率明显下降。牧场主梁兴卫特别感动：“伊利的技术服务人员经常全程指导牧场的饲喂、挤奶等过程，一点疏漏都不放过，还手把手地教会我们很多新技术，让牧场严格按照标准操作，他们真的非常用心。”

奶业大会上，伊利将多年来的牧场创新管理模式、创新技术、创新实践编纂成《牧场管理实战手册》，面向全行业发布，助力奶业创新发展。这本牧业的“百科全书”受到了业界的热切关注。

值得一提的是，伊利从全球视角，布设了一张涵盖全球领先研发机构的创新网络。据该集团相关人士介绍，伊利在新西兰、荷兰等国家成立了研发平台，全球专利申请总数、发明申请总量在2020年世界乳企中名列前茅。

产业聚势国际化，塑造奶业品牌

国际化是伊利的重要战略，伊利已经构建了一张覆盖全球资源体系、全球创新体系、全球市场体系的骨干大网。比如，伊利与荷兰专业投资机构StartLife在食品和农业科技领域签署合作协议，并成为英国剑桥大学制造业研究院（IfM）“开放创新论坛”（Open Innovation Forum）成员，进一步深化全球智慧资源整合；伊利全面升级新西兰霍基蒂卡工厂，助力Westland从大宗原料供应市场拓展到全球消费品零售市场，进一步扩大全球市场版图。

如今，伊利不断聚合国际资源，取百家之长助力中国向奶业强国转变，打造中国奶业品牌，让世界看见“全球乳业的未来在中国”。

经过“十三五”时期的调整、转型和升级，我国奶业产业素质全面提升，质量安全水平大幅提高，伊利充分发挥了龙头引领作用，引领中国奶业创新化、智能化、国际化发展。未来，伊利将以品质为基，以创新为动力，聚焦全球化思维，为中国奶业振兴加速度，推动我国从奶业大国向奶业强国迈进。