博鳌论坛“科学技术进步与全球健康生态圈建设”分论坛举行

4月18日，博鳌论坛2021年年会在中国海南拉开帷幕。在此次年会中，“科学技术进步与全球健康生态圈建设”分论坛于4月19日下午举行。

分论坛上，各界代表共同探讨如何用科技驱动全球健康生态圈建设、促进全人类平等地拥有健康权利等话题。论坛承办单位伊利集团执行总裁张剑秋，在会上分享了伊利在健康食品行业的创新经验。

“创新引领健康未来，为‘健康中国’贡献力量，是行业方向，也是伊利坚守的赛道。多年来，我们坚持‘以消费者为中心’，奏响了以数字化转型赋能全链创新、以智慧+产业‘双融合’构建创新体系、以科技研发驱动产品创新的‘创新三部曲’，完善创新生态圈，积极推进‘让世界共享健康’梦想的实现。”张剑秋说。

随着新兴技术的发展进步，数字化转型成为企业经营战略的重要组成部分。据伊利相关人士介绍，为更好满足消费者个性化、多元化需求，该集团持续推动人工智能与实体经济深度融合。在产业链上游，通过引入视频监控人工智能识别系统建设“智慧牧场”，精确掌握每一头奶牛的健康、运动、膳食、产奶等数据；在产业链中游，打造“智能工厂”，进行供应链模式数字化重塑，旨在提升全线运转效率；在产业链下游，搭建大数据消费者智能洞察平台，结合消费者需求精准提升产品和服务品质。

“如今消费升级趋势不断深入，消费者对健康和产品品质的要求越来越高。”张剑秋表示，伊利跟紧消费升级大势，攻关核心技术，始终坚持以科技创新驱动产品升级。在这一理念的驱动下，研发出LHT乳糖水解技术，并将之应用到无糖舒化奶产品中，让“乳糖不耐受”的消费者也可得享牛奶的营养与美味。此外，还建成母乳成分研究数据库，并在充分的数据研究基础上，研发出伊利金领冠系列产品，打造适合中国婴幼儿体质的奶粉。

同时，该集团在以“让世界共享健康”梦想为指引、以消费者为中心的基础上，不断延伸、丰富“全球健康生态圈”的创新内涵。对此，张剑秋从两个方面进行了解读：一方面，深入探索全球集智的创新模式，在荷兰、新西兰、日本等国建设创新科研中心，通过全球智慧链的构建，服务世界消费者；另一方面，加大全球资源整合力度，并提速相关产业的国际融合，通过大洋洲生产基地等海外项目，汇聚全球资源并进行优化配置，力争为国人提供更加健康、营养、优质的产品。

“健康是可持续的长期事业，惟创新者行稳致远。” 张剑秋还表示，随着消费向绿色、健康、安全发展，企业作为创新主体，更要以人民健康需求为核心提升产品科技内质。未来，伊利将继续坚持创新驱动，用优质的产品践行对全球消费者的健康承诺。