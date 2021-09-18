17日，国新办举行新闻发布会，介绍扎实做好民政在全面小康中的兜底夯基工作有关情况。民政部部长李纪恒介绍，我国适应人口老龄化形势，加大资金投入和政策制定力度，2012年至2020年，中央财政累计投入271亿元支持养老服务设施建设。

据介绍，“十三五”期间民政部加大了政策和资金的投入，在人均养老面积、新建住宅小区必须配套养老服务设施、进行老旧小区适老化改造等方面作出了一些硬性规定。同时，还出台了规划、用地、税收等政策鼓励社会资本向养老方面投入。近5年中央投入50亿元支持居家社区养老试点。截至2020年底，全国已建成29.1万家居家社区养老机构。

民政部副部长高晓兵表示，“十四五”期间，民政部将在3个方面继续发力，健全基本养老服务体系：养老服务设施方面，要在城市地区建立“15分钟”养老服务圈，在农村建立县、乡、村三级养老服务网络。服务方式方面，除了要规范和继续推广相对比较成熟的家庭养老床位、农村互助幸福院、老年饭桌、居家养老的适老化改造，使其逐步全覆盖外，还将创新方法，探索和推广智慧养老、养老顾问等新型养老服务。养老服务平台方面，将立足于两级养老服务中心的建立，发挥其综合养老服务的功能。

全面小康是惠及全体人民的小康，要保证各类特殊困难群众“一个都不能少”。针对基本生活困难群众，2020年底，4425.9万人纳入城乡低保，477.4万人纳入城乡特困人员供养。针对孤儿、残疾人等特殊群体，2020年底，全国集中养育孤儿平均保障标准达到每人每月1611.3元，社会散居孤儿平均保障标准达到每人每月1184.3元；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度分别惠及1214万人和1475.1万人。

关于如何防止出现规模性返贫，民政部副部长王爱文介绍，民政部门将做好低收入人口动态监测等工作，将低保对象、特困人员等群体纳入动态监测范围。

“民政部将持续做好常态化救助帮扶工作，拉紧防止返贫致贫的制度防线。”李纪恒说。（记者沈慧）