我国完成新冠疫苗全程接种超十亿人

本报北京9月16日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制16日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况并答记者问。

近日，福建省莆田市、厦门市等地发生本土新冠肺炎疫情。“自9月10日以来，本轮疫情新增本土确诊病例一半以上为中小学、幼儿园师生和工厂员工，场所聚集性感染明显。”国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，要加快流调溯源和核酸检测，严格隔离管控，做好重点场所、重点单位、重点人群疫情防控，做好秋冬季多病同防，加快推进疫苗接种。

截至9月15日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗21亿6142.8万剂次，完成全程接种的人数为10亿1158.4万人。国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，其中12—17岁人群已经接种超过1.7亿剂次，覆盖9528.7万人；60岁以上人群已接种超过3.9亿剂次，覆盖超过2亿人。我国接种的总剂次和覆盖人数均居全球首位，人群覆盖率位居全球前列。

教育部体卫艺司副司长、一级巡视员万丽君说，此次福建的疫情是学校在组织学生“适时抽检”的时候及时发现的。“适时抽检”政策是福建省2020年10月建立的一项制度，学校每15天抽取10%的返校学生进行一次核酸检测，循环进行，确保5个月之内所有的返校学生都接受一次核酸检测。教育部鼓励相关省份能够参照借鉴福建的这一做法，确保教育战线疫情防控取得成效。

交通运输部应急办副主任卓立表示，福建省部分地区发生局部聚集性疫情后，交通运输部指导当地交通运输部门启动应急响应，分区分级精准施策。一是及时暂停了涉疫地区的对外客运服务；二是全力保障基本生产生活物资运输；三是协同做好疫情流调溯源工作。

文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚说，中秋、国庆假日期间，有假期出游意愿的公众，一定要密切关注国内疫情动态，不要前往中高风险地区旅游。在出游过程中，要充分理解并自觉遵守疫情防控的相关规定。

《 人民日报 》（ 2021年09月17日 06 版）